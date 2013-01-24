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围颈式耳机

SHS5300/97
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    围颈式耳机

    SHS5300/97

    随意调节

    这款品质卓越的挂颈具有 3 向可调节性、超软耳垫和大型扬声器驱动器，带来无与伦比的舒适和牢固性，以及与之相配的出众音效。

    围颈式耳机

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      大型扬声器驱动器具有更多的发声空间，所以能够带给您震撼、饱满的音效体验。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      耳垫使佩戴更加舒适而且还能改善低音效果

      耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。

      3 向调节满足个性化配戴

      3 向调节功能包括一个完全灵活的转轴，可以 360 度转动，还包括一个 3 向橡胶耳挂。这使您可以将挂颈妥贴地放在耳朵上，长时间牢固舒适地配戴。

      柔韧的橡胶耳挂使您可以舒适而稳固地配戴

      橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。

      单侧电缆可以减少电缆混乱并增加舒适感

      电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。

      出气冒口增强了电缆和连接的可靠性

      柔软、灵活的套筒可保护电缆连接不受损坏，避免出现反复扭曲的现象，延长了产品的使用寿命。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        音圈
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        12 - 24 000  赫兹
        阻抗
        24  欧姆
        最大输入功率
        100  mW
        灵敏度
        106  dB
        扬声器直径
        30  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 内箱

        净重
        1.413  千克
        高度
        24.5  厘米
        长度
        21.5  厘米
        净重
        0.993  千克
        自重
        0.42  千克
        宽度
        11.5  厘米

      • 外箱

        净重
        12.97  千克
        高度
        54.4  厘米
        长度
        79.7  厘米
        净重
        2.496  千克
        自重
        10.474  千克
        宽度
        47.6  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        7.2  厘米
        净重
        0.166  千克
        高度
        22.1  厘米
        净重
        0.052  千克
        自重
        0.114  千克
        宽度
        17.8  厘米

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