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围颈式耳机

SHS660/97
  • 融合与搭配 融合与搭配 融合与搭配
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    围颈式耳机

    SHS660/97

    融合与搭配

    配备 3 组可互换外罩挂颈式耳机，使聆听音乐的方式更加时尚。

    围颈式耳机

    融合与搭配

    配备 3 组可互换外罩挂颈式耳机，使聆听音乐的方式更加时尚。

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      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色

      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。

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      在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。

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      从三种不同造型和颜色的听筒外罩中选择一种，衬托您的品味，展现您的个性。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        音圈
        CCAW
        频率响应
        12 - 24 000  赫兹
        阻抗
        24 欧姆
        最大输入功率
        100 mW
        灵敏度
        106 dB
        扬声器直径
        30 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        1.2 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        电缆类型
        OFC

      • 内箱

        净重
        1.257  千克
        高度
        25.5  厘米
        长度
        38.5  厘米
        净重
        0.347  千克
        自重
        0.91  千克
        宽度
        19  厘米

      • 外箱

        净重
        11.576  千克
        高度
        54  厘米
        长度
        80  厘米
        净重
        2.784  千克
        自重
        8.792  千克
        宽度
        41  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        5.5  厘米
        净重
        0.139  千克
        高度
        23.3  厘米
        净重
        0.058  千克
        自重
        0.081  千克
        宽度
        17.3  厘米

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