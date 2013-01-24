主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

耳挂式耳机

SHS8000/97
  • 优质音效 优质音效 优质音效
    -{discount-value}

    耳挂式耳机

    SHS8000/97

    优质音效

    以最舒服的方式享受动人音质。这些耳挂可以根据您的耳朵进行调节，带来柔软但又非常稳固的贴合感受。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，增强了音效品质。

    耳挂式耳机

    优质音效

    以最舒服的方式享受动人音质。这些耳挂可以根据您的耳朵进行调节，带来柔软但又非常稳固的贴合感受。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，增强了音效品质。

    优质音效

    以最舒服的方式享受动人音质。这些耳挂可以根据您的耳朵进行调节，带来柔软但又非常稳固的贴合感受。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，增强了音效品质。

    耳挂式耳机

    优质音效

    以最舒服的方式享受动人音质。这些耳挂可以根据您的耳朵进行调节，带来柔软但又非常稳固的贴合感受。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，增强了音效品质。

    相似产品

    See all 入耳式 - 耳塞式耳机

      优质音效

      无比舒适

      3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合各种耳形

      3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合各种耳形

      尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。

      超小型高效驱动器带给您最大的舒适度和完美音质

      这使您在较低的音量下依然可以享受耳机的出众音质，同时获得更长的电池寿命。

      被动噪音隔离使您以更低的音量获得更佳的音效

      在耳朵内侧紧密贴合，可抵御多余的背景噪音干扰，使您聆听心爱乐曲的效果更臻完美。这意味着耳机可以在较低的音量下同样发挥卓越音质，让您享受更长的电池寿命。

      涡流式低音给您深邃而动感的低音享受

      通过将低音声波直接送入耳朵营造出独特的“声乐调谐”的低音效果。使您获得梦幻般逼真的效果和环绕立体声体验。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      柔韧的橡胶耳挂使您可以舒适而稳固地配戴

      橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。

      后部电缆出口增强了舒适感而且使用方便

      耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。

      抗拖拉设计增强了固定性

      得益于这种独特的设计，无论您施加何种动作，这些耳机都将保持固定并且舒适地配戴在耳中。连接线越拉扯就越牢固。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        音圈
        CCAW
        频率响应
        6 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        102  分贝
        扬声器直径
        10  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 内箱

        总重
        0.59  千克
        高度
        24.5  厘米
        长度
        21.5  厘米
        净重
        0.42  千克
        自重
        0.17  千克
        宽度
        11.5  厘米
        EAN
        87 10895 92023 0
        用户包装数量
        6

      • 外箱

        总重
        5.24  千克
        高度
        53.5  厘米
        长度
        42.3  厘米
        净重
        0.816  千克
        自重
        4.424  千克
        宽度
        26.3  厘米
        EAN
        87 10895 92024 7
        用户包装数量
        48

      • 包装尺寸

        厚度
        3.1  厘米
        总重
        0.07  千克
        高度
        22.3  厘米
        净重
        0.017  千克
        自重
        0.053  千克
        宽度
        10.3  厘米
        EAN
        87 10895 92022 3
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品