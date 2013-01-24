优质音效
以最舒服的方式享受动人音质。这些耳挂可以根据您的耳朵进行调节，带来柔软但又非常稳固的贴合感受。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，增强了音效品质。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
优质音效
以最舒服的方式享受动人音质。这些耳挂可以根据您的耳朵进行调节，带来柔软但又非常稳固的贴合感受。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，增强了音效品质。
优质音效
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
优质音效
以最舒服的方式享受动人音质。这些耳挂可以根据您的耳朵进行调节，带来柔软但又非常稳固的贴合感受。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，增强了音效品质。
尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
这使您在较低的音量下依然可以享受耳机的出众音质，同时获得更长的电池寿命。
在耳朵内侧紧密贴合，可抵御多余的背景噪音干扰，使您聆听心爱乐曲的效果更臻完美。这意味着耳机可以在较低的音量下同样发挥卓越音质，让您享受更长的电池寿命。
通过将低音声波直接送入耳朵营造出独特的“声乐调谐”的低音效果。使您获得梦幻般逼真的效果和环绕立体声体验。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。
耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。
得益于这种独特的设计，无论您施加何种动作，这些耳机都将保持固定并且舒适地配戴在耳中。连接线越拉扯就越牢固。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
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