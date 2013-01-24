如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
通过集成的麦克风和通话按钮，您可以使用此款飞利浦耳机来听音乐以及接听来自手机的电话。享受免提通话的便利，从耳机轻松接听和结束通话。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
得益于这种独特的设计，无论您施加何种动作，这些耳机都将保持固定并且舒适地配戴在耳中。连接线越拉扯就越牢固。
橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。
在耳朵内侧紧密贴合，可抵御多余的背景噪音干扰，使您聆听心爱乐曲的效果更臻完美。这意味着耳机可以在较低的音量下同样发挥卓越音质，让您享受更长的电池寿命。
通过将低音声波直接送入耳朵营造出独特的“声乐调谐”的低音效果。使您获得梦幻般逼真的效果和环绕立体声体验。
这使您在较低的音量下依然可以享受耳机的出众音质，同时获得更长的电池寿命。
下载飞利浦耳机应用程序来定制您耳机的声音，同时也可以遥控接听/结束通话、播放/暂停音乐、调整音量 +/- 以及更换曲目。
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