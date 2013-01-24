主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

耳挂式耳机

SHS8105A/00
  • 佩戴准确贴合 佩戴准确贴合 佩戴准确贴合
    -{discount-value}

    耳挂式耳机

    SHS8105A/00

    佩戴准确贴合

    用这些耳机以最舒服的方式享受动人音质。这些旋转式耳挂可以根据您的耳朵进行调节，带来柔软但又非常稳固的贴合感受。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，增强了音效品质。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00
    查找相似产品

    耳挂式耳机

    佩戴准确贴合

    用这些耳机以最舒服的方式享受动人音质。这些旋转式耳挂可以根据您的耳朵进行调节，带来柔软但又非常稳固的贴合感受。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，增强了音效品质。 查看所有优势

    佩戴准确贴合

    用这些耳机以最舒服的方式享受动人音质。这些旋转式耳挂可以根据您的耳朵进行调节，带来柔软但又非常稳固的贴合感受。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，增强了音效品质。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00
    查找相似产品

    耳挂式耳机

    佩戴准确贴合

    用这些耳机以最舒服的方式享受动人音质。这些旋转式耳挂可以根据您的耳朵进行调节，带来柔软但又非常稳固的贴合感受。三种耳罩尺寸选择，确保了绝佳的密封性，增强了音效品质。 查看所有优势

    相似产品

    See all over-ear

      佩戴准确贴合

      强劲扬声器带来非凡的聆听享受

      • 黑色
      3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合各种耳形

      3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合各种耳形

      尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。

      集成麦克风和通话按钮

      集成麦克风和通话按钮

      通过集成的麦克风和通话按钮，您可以使用此款飞利浦耳机来听音乐以及接听来自手机的电话。享受免提通话的便利，从耳机轻松接听和结束通话。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      抗拖拉设计增强了固定性

      得益于这种独特的设计，无论您施加何种动作，这些耳机都将保持固定并且舒适地配戴在耳中。连接线越拉扯就越牢固。

      柔韧的橡胶耳挂使您可以舒适而稳固地配戴

      橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。

      被动噪音隔离使您以更低的音量获得更佳的音效

      在耳朵内侧紧密贴合，可抵御多余的背景噪音干扰，使您聆听心爱乐曲的效果更臻完美。这意味着耳机可以在较低的音量下同样发挥卓越音质，让您享受更长的电池寿命。

      涡流式低音给您深邃而动感的低音享受

      通过将低音声波直接送入耳朵营造出独特的“声乐调谐”的低音效果。使您获得梦幻般逼真的效果和环绕立体声体验。

      超小型高效驱动器带给您最大的舒适度和完美音质

      这使您在较低的音量下依然可以享受耳机的出众音质，同时获得更长的电池寿命。

      通过飞利浦耳机应用程序定制您的声音和按钮

      下载飞利浦耳机应用程序来定制您耳机的声音，同时也可以遥控接听/结束通话、播放/暂停音乐、调整音量 +/- 以及更换曲目。

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        1.2  厘米
        宽度
        0.5  英寸
        高度
        4.8  厘米
        高度
        1.9  英寸
        厚度
        2.3  厘米
        厚度
        0.9  英寸
        重量
        0.02  千克
        重量
        0.044  磅

      • 包装尺寸

        放置架子的类型
        样品
        高度
        17.2  厘米
        高度
        6.8  英寸
        宽度
        9.5  厘米
        宽度
        3.7  英寸
        厚度
        3  厘米
        厚度
        1.2  英寸
        净重
        0.02  千克
        净重
        0.044  磅
        总重
        0.056  千克
        总重
        0.123  磅
        自重
        0.036  千克
        自重
        0.079  磅
        EAN
        69 23410 71527 9
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品

      • 内箱

        长度
        18.5  厘米
        长度
        7.3  英寸
        宽度
        10.5  厘米
        宽度
        4.1  英寸
        高度
        10.4  厘米
        高度
        4.1  英寸
        净重
        0.06  千克
        净重
        0.132  磅
        总重
        0.208  千克
        总重
        0.458  磅
        自重
        0.148  千克
        自重
        0.326  磅
        GTIN
        2 69 23410 71527 3
        用户包装数量
        3

      • 外箱

        长度
        39.2  厘米
        长度
        15.4  英寸
        宽度
        23.2  厘米
        宽度
        9.1  英寸
        高度
        25  厘米
        高度
        9.8  英寸
        净重
        0.48  千克
        净重
        1.058  磅
        总重
        2.234  千克
        总重
        4.925  磅
        自重
        1.754  千克
        自重
        3.867  磅
        GTIN
        1 69 23410 71527 6
        用户包装数量
        24

      • 声音

        频率响应
        19 - 22000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        灵敏度
        107 dB
        扬声器直径
        8.6  毫米
        最大输入功率
        30  mW

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品