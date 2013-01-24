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耳挂式耳机

SHS8107/10
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    耳挂式耳机

    SHS8107/10

    优质音效

    在无比的舒适当中畅享动人的音效。这些耳挂可根据您的耳朵随意调节，带来柔和而高度稳固的佩戴效果。优质的耳挂专为 ipod 设计，以其线控装置，使您能够单手操作。

    耳挂式耳机

    优质音效

    在无比的舒适当中畅享动人的音效。这些耳挂可根据您的耳朵随意调节，带来柔和而高度稳固的佩戴效果。优质的耳挂专为 ipod 设计，以其线控装置，使您能够单手操作。

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    耳挂式耳机

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      3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合各种耳形

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      尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。

      iPod 控制尽在指尖

      使用线控，您可以轻松地增大/减小音量、跳至上一/下一曲目、快进/快退以及播放和暂停 iPod。它支持单手操作，定会给您带来独特的用户体验。

      抗拖拉设计增强了固定性

      得益于这种独特的设计，无论您施加何种动作，这些耳机都将保持固定并且舒适地配戴在耳中。连接线越拉扯就越牢固。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      超小型高效驱动器带给您最大的舒适度和完美音质

      这使您在较低的音量下依然可以享受耳机的出众音质，同时获得更长的电池寿命。

      被动噪音隔离使您以更低的音量获得更佳的音效

      在耳朵内侧紧密贴合，可抵御多余的背景噪音干扰，使您聆听心爱乐曲的效果更臻完美。这意味着耳机可以在较低的音量下同样发挥卓越音质，让您享受更长的电池寿命。

      涡流式低音给您深邃而动感的低音享受

      通过将低音声波直接送入耳朵营造出独特的“声乐调谐”的低音效果。使您获得梦幻般逼真的效果和环绕立体声体验。

      柔韧的橡胶耳挂使您可以舒适而稳固地配戴

      橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        6.5  厘米
        高度
        6.5  厘米
        厚度
        5  厘米
        重量
        0.045  千克

      • 声音

        原声系统
        开放式
        磁铁型
        钕制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        音圈
        CCAW
        频率响应
        6 - 23 500  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        102 dB
        单元直径
        15 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2米
        连接口
        3.5 毫米立体声
        接口末端
        24k 镀金
        线缆类型
        OFC

      • 内箱

        总重
        0.277  千克
        高度
        10.4  厘米
        长度
        18.5  厘米
        净重
        0.135  千克
        自重
        0.142  千克
        宽度
        10.5  厘米
        EAN
        87 12581 55758 4
        用户包装数量
        3

      • 外箱

        总重
        2.563  千克
        高度
        25  厘米
        长度
        39.2  厘米
        净重
        1.080  千克
        自重
        1.483  千克
        宽度
        23.2  厘米
        EAN
        87 12581 55754 6
        用户包装数量
        24

      • 包装尺寸

        货架摆放类型
        样品
        厚度
        3  厘米
        总重
        0.074  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.045  千克
        自重
        0.029  千克
        宽度
        9.5  厘米
        EAN
        69 23410 70484 6
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品

      • 便利性

        音量控制

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 种尺寸的耳罩 透明
      • 线控式麦克风和遥控器

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