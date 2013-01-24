超重低音
大型 32 毫米扬声器驱动器和低音节拍音孔带来难以置信的重低音享受，超平可折叠式挂颈易于存放和携带。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
超重低音
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超重低音
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超重低音
大型 32 毫米扬声器驱动器和低音节拍音孔带来难以置信的重低音享受，超平可折叠式挂颈易于存放和携带。
32 毫米喇叭驱动器是个外形小巧却功能强大的元件，任何指定的输入功率下都能够保证不失真的高品质音效。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
声乐调谐的设计和上佳的驱动器确保您获得一流的音频效果。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
超柔软材质，皮肤触感轻柔，确保最舒适的配戴。
这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。
本耳机采用平叠设计，可随意放入旅行包。
耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。
电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
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