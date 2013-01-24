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围颈式耳机

SHS8200/97
  • 超重低音 超重低音 超重低音
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    围颈式耳机

    SHS8200/97

    超重低音

    大型 32 毫米扬声器驱动器和低音节拍音孔带来难以置信的重低音享受，超平可折叠式挂颈易于存放和携带。

    围颈式耳机

    超重低音

    大型 32 毫米扬声器驱动器和低音节拍音孔带来难以置信的重低音享受，超平可折叠式挂颈易于存放和携带。

    超重低音

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    超重低音

    大型 32 毫米扬声器驱动器和低音节拍音孔带来难以置信的重低音享受，超平可折叠式挂颈易于存放和携带。

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      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。

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      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      尽情享受一流的效果和绝佳的音质

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      超柔软材质，为您的配戴带来最大的舒适感

      超柔软材质，皮肤触感轻柔，确保最舒适的配戴。

      符合人体工学的耳机增强使用者的舒适感

      这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。

      可折叠成平面，方便地放进旅行包

      本耳机采用平叠设计，可随意放入旅行包。

      加固的电线连接，使得耳机更加结实耐用。

      耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。

      单侧电缆可以减少电缆混乱并增加舒适感

      电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        12 - 24 000  赫兹
        阻抗
        24  欧姆
        最大输入功率
        100  mW
        灵敏度
        106  分贝
        扬声器直径
        32  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 包装尺寸

        高度
        23.2  厘米
        宽度
        12.5  厘米
        厚度
        3.2  厘米
        净重
        0.056  千克
        总重
        0.14  千克
        自重
        0.084  千克
        EAN
        87 10895 93692 7
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 外箱

        长度
        51  厘米
        宽度
        30  厘米
        高度
        56  厘米
        净重
        8.72  千克
        总重
        9.4  千克
        自重
        0.68  千克
        EAN
        87 10895 93694 1
        用户包装数量
        48

      • 内箱

        长度
        24  厘米
        宽度
        13.5  厘米
        高度
        26  厘米
        净重
        0.84  千克
        总重
        1.09  千克
        自重
        0.25  千克
        EAN
        87 10895 93693 4
        用户包装数量
        6

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