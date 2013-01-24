特别舒适！
这就是时尚、舒适与性能完美结合的有力证据。编制布料 SHS850 挂颈式耳机将把您的个人音乐享受带至全新的境界；其超柔软耳挂，定为您带来前所未有的超凡体验。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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32 毫米喇叭驱动器是个外形小巧却功能强大的元件，任何指定的输入功率下都能够保证不失真的高品质音效。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
耳垫采用豪华材料制作，造型别致，配戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
包裹耳挂的特殊软质橡胶既舒适又稳固。
这种耳机可以折叠，不用时您可以方便地将它存放起来。
耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。
音响
连接
内箱
外箱
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