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围颈式耳机

SHS850/97
  • 特别舒适！ 特别舒适！ 特别舒适！
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    围颈式耳机

    SHS850/97

    特别舒适！

    这就是时尚、舒适与性能完美结合的有力证据。编制布料 SHS850 挂颈式耳机将把您的个人音乐享受带至全新的境界；其超柔软耳挂，定为您带来前所未有的超凡体验。

    围颈式耳机

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      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      铜包铝线使音质得到改善

      在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      耳垫使配戴更加舒适而且还能改善低音效果

      耳垫采用豪华材料制作，造型别致，配戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      耳挂采用特殊的软质橡胶材质包裹。

      包裹耳挂的特殊软质橡胶既舒适又稳固。

      耳机挂颈可以折叠起来，方便存放

      这种耳机可以折叠，不用时您可以方便地将它存放起来。

      后部电缆出口增强了舒适感而且使用方便

      耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        音圈
        CCAW
        频率响应
        10 - 24 000  赫兹
        阻抗
        24 欧姆
        最大输入功率
        100 mW
        灵敏度
        106 dB
        扬声器直径
        32 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        1.2 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        电缆类型
        OFC

      • 内箱

        净重
        0.752  千克
        高度
        25.5  厘米
        长度
        39  厘米
        净重
        0.352  千克
        自重
        0.4  千克
        宽度
        19  厘米

      • 外箱

        净重
        7.63  千克
        高度
        54  厘米
        长度
        81  厘米
        净重
        2.813  千克
        自重
        4.817  千克
        宽度
        41  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        6.5  厘米
        净重
        0.125  千克
        高度
        23.6  厘米
        净重
        0.059  千克
        自重
        0.066  千克
        宽度
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