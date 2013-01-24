放置笔记本电脑的硬质表面

如果使用杂志作为您腿上的桌面，它会非常滑，笔记本在上面也放不稳，尤其是在您想让身体保持舒适姿势的时候。如果滑落，可能会损坏您的笔记本电脑。飞利浦笔记本电脑内胆包平整的上表面适合放置笔记本电脑，而柔软的下表面使您的腿部更舒适，因此不论您身在何处，不论您是观看 YouTube、听音乐还是处理文档，均可保证您的笔记本电脑稳定和安全。