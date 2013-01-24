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内胆包

SLE3300EN/10
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    内胆包

    SLE3300EN/10

    我很酷，也让您舒服

    飞利浦笔记本电脑内胆包外观优雅且功能多样，无论去往何处，都能给您的笔记本电脑带来方便的保护。无论是在候机室，还是舒适的客厅沙发上，它都是一个方便的冲浪平台。其 HeatProtect 技术可令您的笔记本保持冷却，并保证腿部舒适 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    内胆包

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      • 34 厘米（13.3 英寸）
      • 带 HeatProtect
      HeatProtect 可保证软垫和硬表面冷却

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      坐火车时，您可以将笔记本电脑放到腿上看录像；在海滩上游玩时可以用来听音乐；在机场可以用来上网、与朋友聊天或处理文档。然而时间一长，持续使用所造成的电脑发热会让您的腿感觉到不舒服，而且可能损坏您的笔记本电脑。飞利浦 HeatProtect™ 笔记本内胆包不但可以在您外出时保护您和您的笔记本电脑不受热量影响，而且其平整的表面还有助于提供良好的通风并保持笔记本电脑稳定。

      放置笔记本电脑的硬质表面

      放置笔记本电脑的硬质表面

      如果使用杂志作为您腿上的桌面，它会非常滑，笔记本在上面也放不稳，尤其是在您想让身体保持舒适姿势的时候。如果滑落，可能会损坏您的笔记本电脑。飞利浦笔记本电脑内胆包平整的上表面适合放置笔记本电脑，而柔软的下表面使您的腿部更舒适，因此不论您身在何处，不论您是观看 YouTube、听音乐还是处理文档，均可保证您的笔记本电脑稳定和安全。

      软质纤维材料

      软质纤维材料

      将笔记本电脑装到内胆包时，您的笔记本电脑可能会被包里的其它硬表面刮花。飞利浦笔记本内胆包内部采用了类似绒面革的材质，以保护并确保您的笔记本电脑完好并不会被刮花。

      涂胶防刮擦拉链头

      涂胶防刮擦拉链头

      将上网本或笔记本电脑装到内胆包时，它们可能会被拉链头刮花。飞利浦内胆包采用涂胶拉链头，减少了上网本和笔记本被刮花的可能性。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        浅灰色，蓝色拉链

      • 材料

        顶部硬质表面
        EVA
        底部软质表面
        耐用氯丁橡胶
        内衬织物
        类绒面革织物

      • 重量和尺寸

        贴合笔记本尺寸
        13.3 英寸（34 厘米）
        贴合笔记本尺寸
        325 x 241 x 41 毫米

      • 产品尺寸

        高度
        27.5  厘米
        宽度
        35.5  厘米
        厚度
        2.8  厘米
        重量
        0.472  千克

      • 包装尺寸

        包装类型
        随附产品数量
        1
        高度
        33.02  厘米
        宽度
        39.05  厘米
        厚度
        3.18  厘米
        总重
        0.608  千克
        净重
        0.472  千克
        自重
        0.136  千克
        EAN
        87 12581 49268 7

      • 外箱

        用户包装数量
        4
        长度
        40.64  厘米
        宽度
        34.93  厘米
        高度
        14.29  厘米
        总重
        2.375  千克
        净重
        1.888  千克
        自重
        0.487  千克
        EAN
        87 12581 51022 0

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