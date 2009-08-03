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回音璧家庭影院和电视桌架

STS8001/00
  • 专为回音璧家庭影院和平板电视打造 专为回音璧家庭影院和平板电视打造 专为回音璧家庭影院和平板电视打造
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    回音璧家庭影院和电视桌架

    STS8001/00

    专为回音璧家庭影院和平板电视打造

    它是一种专为飞利浦回音璧家庭影院和 37-47 英寸平板电视设计的优雅的桌面支架。您可以通过该支架将回音璧家庭影院和平板电视定位在控制台上，从而获得灵活舒适的影院体验。

    回音璧家庭影院和电视桌架

    专为回音璧家庭影院和平板电视打造

    它是一种专为飞利浦回音璧家庭影院和 37-47 英寸平板电视设计的优雅的桌面支架。您可以通过该支架将回音璧家庭影院和平板电视定位在控制台上，从而获得灵活舒适的影院体验。

    专为回音璧家庭影院和平板电视打造

    它是一种专为飞利浦回音璧家庭影院和 37-47 英寸平板电视设计的优雅的桌面支架。您可以通过该支架将回音璧家庭影院和平板电视定位在控制台上，从而获得灵活舒适的影院体验。

    回音璧家庭影院和电视桌架

    专为回音璧家庭影院和平板电视打造

    它是一种专为飞利浦回音璧家庭影院和 37-47 英寸平板电视设计的优雅的桌面支架。您可以通过该支架将回音璧家庭影院和平板电视定位在控制台上，从而获得灵活舒适的影院体验。

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      支持 37 英寸到 47 英寸电视，是回音璧家庭影院的完美搭档

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      技术规格

      • 设计

        支持的飞利浦回音璧家庭影院
        • HTS6100
        • HTS8100
        • HTS8140
        • HTS8150
        支持的电视尺寸
        • 37 英寸（94 厘米）
        • 40 英寸（102 厘米）
        • 42 英寸（107 厘米）
        • 47 英寸（119 厘米）
        颜色
        银色
        使用的材料
        • 框架 - 铝材
        • 底座 - 玻璃

      • 尺寸

        产品宽度
        910  毫米
        产品高度
        762  毫米
        产品厚度
        350  毫米
        产品重量
        19.48  千克
        包装宽度
        925  毫米
        包装高度
        190  毫米
        包装厚度
        700  毫米
        重量（含包装）
        24.7  千克

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