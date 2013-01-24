包装盒中的其他物品
- 卡入式准确修剪器
- 精美旅行软袋
保护式剃须，减少皮肤刺激
享受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果，即使是较长的胡须也能轻松剃除。我们的 V 型准确 PRO 切剃系统采用 72 个自动研磨 V 型刀片，即使剃留了 3 天的须茬也不会有拉扯感。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
保护式剃须，减少皮肤刺激
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保护式剃须，减少皮肤刺激
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实现贴面剃须。V-track PRO 切剃系统可将须发轻柔定位于 3 天的须茬准确的剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。较少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持整洁。
72 片自动研磨刀片。每分钟完成 151000 次修剪。达到剃须后脸部没有胡须残留的效果。
借助涂有微珠的抗摩擦顺滑舒适环获得舒适的剃须体验。成千上万颗微小的玻璃状圆形球体可减少剃须刀和肌肤之间的摩擦和表面阻力。这使得剃须刀可以顺畅、轻松地滑动，有效防止皮肤受到刺激。
我们的剃须刀头可向 5 个方向轻松旋转，轻柔贴合面部和颈部轮廓。贴面剃须时施力小，减少对肌肤压力。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
提供 60 分钟使用时间 – 剃须约 20 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。
得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造卓越造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
剃须性能
附件
功率
操作简易
设计
服务