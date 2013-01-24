主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Star Wars special edition

星球大战系列电动剃须刀

SW9700/67
  • 出色的剃须体验，可带来出众的舒适贴面效果 出色的剃须体验，可带来出众的舒适贴面效果 出色的剃须体验，可带来出众的舒适贴面效果
    -{discount-value}

    Star Wars special edition 星球大战系列电动剃须刀

    SW9700/67

    出色的剃须体验，可带来出众的舒适贴面效果

    享受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果，即使是较长的胡须也能轻松剃除。我们的 V 型准确 PRO 切剃系统采用 72 个自动研磨 V 型刀片，即使剃留了 3 天的须茬也不会有拉扯感。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,399.00

    Star Wars special edition 星球大战系列电动剃须刀

    出色的剃须体验，可带来出众的舒适贴面效果

    享受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果，即使是较长的胡须也能轻松剃除。我们的 V 型准确 PRO 切剃系统采用 72 个自动研磨 V 型刀片，即使剃留了 3 天的须茬也不会有拉扯感。 查看所有优势

    出色的剃须体验，可带来出众的舒适贴面效果

    享受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果，即使是较长的胡须也能轻松剃除。我们的 V 型准确 PRO 切剃系统采用 72 个自动研磨 V 型刀片，即使剃留了 3 天的须茬也不会有拉扯感。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,399.00

    Star Wars special edition 星球大战系列电动剃须刀

    出色的剃须体验，可带来出众的舒适贴面效果

    享受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果，即使是较长的胡须也能轻松剃除。我们的 V 型准确 PRO 切剃系统采用 72 个自动研磨 V 型刀片，即使剃留了 3 天的须茬也不会有拉扯感。 查看所有优势

    相似产品

    See all series-shavers

      出色的剃须体验，可带来出众的舒适贴面效果

      感受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果！

      • V 型准确 PRO 切剃系统
      • 8 向轮廓跟踪剃须刀头
      • 个性化舒适设置
      • 卡入式准确修剪器
      V-track PRO 切剃系统，对于 3 天的须茬也可获得出色剃须效果

      V-track PRO 切剃系统，对于 3 天的须茬也可获得出色剃须效果

      实现贴面剃须。V-track PRO 切剃系统可将须发轻柔定位于 3 天的须茬准确的剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。较少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持整洁。

      72 片旋转刀锋，可不同角度捕捉和修剪毛发

      72 片旋转刀锋，可不同角度捕捉和修剪毛发

      72 片自动研磨刀片。每分钟完成 151000 次修剪。达到剃须后脸部没有胡须残留的效果。

      8 向灵动刀头，实现出色剃须效果

      8 向灵动刀头，实现出色剃须效果

      8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部轮廓。每次较以往多剃除20%的胡须*。获得贴合、顺畅的剃须效果。*与飞利浦上一代产品相比，剃除较普通剃须刀多达 20% 的胡须

      切换三种设置，获得个性化剃须体验

      切换三种设置，获得个性化剃须体验

      在 3 种模式之间选择，自定义您的剃须：敏感 - 柔和的剃须。正常 – 日常剃须。快速 – 快速剃须，节省时间。

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

      完全充电后可实现 60 分钟不接电剃须

      完全充电后可实现 60 分钟不接电剃须

      提供 60 分钟使用时间 – 剃须约 20 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。

      1 小时充电时间

      1 小时充电时间

      得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      可在水龙头下冲洗的剃须刀

      可在水龙头下冲洗的剃须刀

      只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造卓越造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • V-track PRO 切剃系统
        • 72 片自动研磨刀片
        智能贴合
        8 向轮廓跟踪剃须刀头
        亲肤
        • 皮肤保护系统
        • 干湿两用
        个性化舒适设置
        “敏感-正常-快速”设置

      • 附件

        卡入式
        准确修剪器
        旅行软袋
        旅行盒

      • 功率

        使用时间
        60 分钟/20 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
        供电类型
        锂离子
        自动电压
        100-240 伏
        待机功耗
        0.1  瓦
        最大功耗
        9  瓦

      • 操作简易

        干湿两用
        干湿两用
        清洁
        全身水洗
        工作中
        • 无线使用
        • 使用前拔掉插头

      • 设计

        颜色
        Star Wars Dark Side
        手柄
        人体工学设计

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        每两年使用 SH90 更换一次

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 卡入式准确修剪器
      • 精美旅行软袋

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 与飞利浦上一代产品相比，较少来回即可贴面切剃 30% 须发
          • 与飞利浦上一代产品相比，剃除较普通剃须刀多达 20% 的胡须