时尚的垂饰，无线通话之精品
酣畅淋漓的功能，闪亮动人的设计。从现在开始，飞利浦和 Swarovski 再度携手，带入您迈入科技与娱乐完美融合的新境界。这一强强合作的结晶名为“动感水晶”。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
时尚的垂饰，无线通话之精品
酣畅淋漓的功能，闪亮动人的设计。从现在开始，飞利浦和 Swarovski 再度携手，带入您迈入科技与娱乐完美融合的新境界。这一强强合作的结晶名为“动感水晶”。
时尚的垂饰，无线通话之精品
酣畅淋漓的功能，闪亮动人的设计。从现在开始，飞利浦和 Swarovski 再度携手，带入您迈入科技与娱乐完美融合的新境界。这一强强合作的结晶名为“动感水晶”。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
时尚的垂饰，无线通话之精品
酣畅淋漓的功能，闪亮动人的设计。从现在开始，飞利浦和 Swarovski 再度携手，带入您迈入科技与娱乐完美融合的新境界。这一强强合作的结晶名为“动感水晶”。
这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。
这些耳机具有无缝耳内密封垫，为您提供令人惊喜的卓越隔音效果
精确的设计将高清晰音质直接导入您的耳鼓
特制的水晶设计带来无与伦比的音质和浑厚的低音表现
包装尺寸
外箱
内箱