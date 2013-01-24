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时尚外观加蓝牙功能

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    Swarovski 时尚外观加蓝牙功能

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    时尚的垂饰，无线通话之精品

    酣畅淋漓的功能，闪亮动人的设计。从现在开始，飞利浦和 Swarovski 再度携手，带入您迈入科技与娱乐完美融合的新境界。这一强强合作的结晶名为“动感水晶”。

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      技术规格

      • 包装尺寸

        高度
        7.6  厘米
        宽度
        9.6  厘米
        厚度
        9.5  厘米
        净重
        0.015  千克
        总重
        0.185  千克
        自重
        0.17  千克
        EAN
        87 12581 42975 1
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体

      • 外箱

        长度
        41.6  厘米
        宽度
        22.2  厘米
        高度
        22.4  厘米
        净重
        0.24  千克
        总重
        4.044  千克
        自重
        3.804  千克
        EAN
        87 12581 43086 3
        用户包装数量
        16

      • 内箱

        长度
        21  厘米
        宽度
        20.4  厘米
        高度
        10  厘米
        净重
        0.06  千克
        总重
        0.913  千克
        自重
        0.853  千克
        EAN
        87 12581 43087 0
        用户包装数量
        4

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