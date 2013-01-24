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Swarovski

时尚耳机

SWS6000/00
Swarovski
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    Swarovski 时尚耳机

    SWS6000/00

    优雅的晶晰音质

    酣畅淋漓的功能，闪亮动人的设计。从现在开始，飞利浦和 Swarovski 再度携手，带入您迈入科技与娱乐完美融合的新境界。这一强强合作的结晶名为“动感水晶”。

    Swarovski 时尚耳机

    优雅的晶晰音质

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      软硅胶垫可以轻柔地贴合于耳朵内部

      借助软硅胶垫，耳机可以轻柔地放置在双耳内，让您配戴数小时依然舒适

      技术规格

      • 附件

        存储袋

      • 连接

        接头末端
        24k 镀金迷你插头

      • 内箱

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35310 0
        总重
        1.700  千克
        高度
        126  毫米
        长度
        239  毫米
        净重
        0.120  千克
        数量
        4
        自重
        1.580  千克
        宽度
        228  毫米

      • 外箱

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35314 8
        总重
        7.500  千克
        高度
        240  毫米
        长度
        495  毫米
        净重
        0.480  千克
        数量
        16
        自重
        7.020  千克
        宽度
        276  毫米

      • 包装数据

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 31578 8
        总重
        0.330  千克
        高度
        96  毫米
        长度
        96  毫米
        净重
        0.030  千克
        自重
        0.300  千克
        宽度
        96  毫米

      • 声音

        频率响应
        12 - 22 000  赫兹
        磁铁型
        钕制
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        102 dB

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