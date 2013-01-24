优雅的晶晰音质
酣畅淋漓的功能，闪亮动人的设计。从现在开始，飞利浦和 Swarovski 再度携手，带入您迈入科技与娱乐完美融合的新境界。这一强强合作的结晶名为“动感水晶”。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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专用线缆能够完好无缺地链接音频播放
抛光的不锈钢机身和银色的线缆
强劲的音质带来浑厚的低音和宽广的音效
这款灵活的轻质耳勾式耳机不仅不为耳朵增添负担，而且舒适且安稳
借助软硅胶垫，耳机可以轻柔地放置在双耳内，让您配戴数小时依然舒适
附件
连接
内箱
外箱
包装数据
声音