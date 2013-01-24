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无线耳机

TAKH402BL/00
  • 像明星一样闪耀 像明星一样闪耀 像明星一样闪耀
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    无线耳机

    TAKH402BL/00

    像明星一样闪耀

    戴上闪亮的时尚贴耳式耳机，随时准备好摇滚起来。这些结实耐用的无线耳机音量限制为 85 dB。耳罩中的 LED 面板让孩子们通过多彩光线彰显其风格。 查看所有优势

    无线耳机

    像明星一样闪耀

    戴上闪亮的时尚贴耳式耳机，随时准备好摇滚起来。这些结实耐用的无线耳机音量限制为 85 dB。耳罩中的 LED 面板让孩子们通过多彩光线彰显其风格。 查看所有优势

    像明星一样闪耀

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    像明星一样闪耀

    戴上闪亮的时尚贴耳式耳机，随时准备好摇滚起来。这些结实耐用的无线耳机音量限制为 85 dB。耳罩中的 LED 面板让孩子们通过多彩光线彰显其风格。 查看所有优势

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      像明星一样闪耀

      • 32 毫米驱动单元/封闭式
      • 贴耳式
      • 柔软耳垫

      20 小时播放时间。无线缆，无缠结

      从长途旅行到一周的屏幕使用时间 - 孩子们会爱上这些贴耳式无线耳机。一次充电便可提供 20 小时播放时间：足以娱乐几天或更长时间。

      32 毫米声学驱动器。清晰音质

      这些耳机专为保护小朋友的耳朵而设计，具有 32 毫米声学驱动器，音量已限制为 85 dB。您可以放下心来，您的孩子正安全地沉浸于音乐、视频和游戏的乐趣之中。

      舒适耳垫和头带衬垫。出色贴合小朋友的耳朵

      软质耳罩垫和柔软的头带衬垫 - 无论孩子们是聆听音乐还是观看他们喜爱的 YouTube 用户的视频，均可获得舒适的佩戴体验。

      个性化耳罩。随附贴纸

      甚至随附一套贴纸，因此孩子们可以随意装饰这些耳机！

      平折且小巧的折叠设计。便于存放

      这些无线贴耳式儿童耳机采用双向折叠的精巧设计。您可以将其平折，适合存放在卧室抽屉中。或者将其向内平折，紧凑地合起来，适合放入衣袋或袋子里。

      灵活的可调节头带。尽情扭转、弯曲

      坚固灵活的头带易于调节，结实耐用，足以承受扔进背包或掉在地板上的冲力。甚至猛烈扭曲也不会折断。无论孩子们怎么“摧残”，耳机都会完好无损。

      耳罩中配有 LED 灯面板

      耳罩具有 LED 面板，闪亮的灯光会平添些许时尚风格。有四种灯光可供选择：红灯、绿灯、蓝灯或三种灯光混闪！只需按下耳罩上的按钮，便可循环切换灯光选项。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      人性化按钮控制

      人性化按钮使孩子们可以轻松接听电话、跳过曲目或暂停所聆听的音乐。所有操作均无需接触智能手机。耳罩座上的音量按钮均可轻松触及，LED 灯按钮亦是如此。

      音量限制为 85 dB

      您可以放下心来，您的孩子正安全地沉浸于音乐、视频和游戏的乐趣之中。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        单元直径
        32 毫米
        最大输入功率
        10 mW
        隔音膜
        PET
        灵敏度
        95 dB
        类型
        动态

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  m

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 通话保持
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 附件

        快速入门指南
        USB 线

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        待机时间
        800 小时
        通话时间
        20 小时
        音乐播放时间
        20  hr

      • 设计

        颜色
        蓝色

      • 产品尺寸

        高度
        16  cm
        宽度
        3.5  cm
        厚度
        15  cm
        重量
        0.114  千克

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        高度
        20  cm
        宽度
        17  cm
        厚度
        4.5  cm
        总重
        0.215  千克
        净重
        0.123  千克
        自重
        0.092  千克
        EAN
        48 95229 10095 4

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        长度
        23.5  cm
        宽度
        19.6  cm
        高度
        16.1  cm
        总重
        0.796  千克
        净重
        0.369  千克
        自重
        0.427  千克
        GTIN
        1 48 95229 10095 1

      • UPC

        UPC
        8 40063 20038 8

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