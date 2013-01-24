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BASS+

蓝牙派对扬声器

TANX200/93
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    BASS+ 蓝牙派对扬声器

    TANX200/93

    播放低音

    蓝牙派对扬声器配有双低音驱动器，带给您震撼低音，让您的房间动起来！您可以连接吉他和麦克风，让自己的音乐摇滚起来。您可以获得派对灯光效果、有趣的卡拉 OK 功能和 14 小时的播放时间。 查看所有优势

    BASS+ 蓝牙派对扬声器

    播放低音

    蓝牙派对扬声器配有双低音驱动器，带给您震撼低音，让您的房间动起来！您可以连接吉他和麦克风，让自己的音乐摇滚起来。您可以获得派对灯光效果、有趣的卡拉 OK 功能和 14 小时的播放时间。 查看所有优势

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    蓝牙派对扬声器配有双低音驱动器，带给您震撼低音，让您的房间动起来！您可以连接吉他和麦克风，让自己的音乐摇滚起来。您可以获得派对灯光效果、有趣的卡拉 OK 功能和 14 小时的播放时间。 查看所有优势

    BASS+ 蓝牙派对扬声器

    播放低音

    蓝牙派对扬声器配有双低音驱动器，带给您震撼低音，让您的房间动起来！您可以连接吉他和麦克风，让自己的音乐摇滚起来。您可以获得派对灯光效果、有趣的卡拉 OK 功能和 14 小时的播放时间。 查看所有优势

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      播放低音

      • 蓝牙®

      播放时间为 14 小时。声音响亮强劲，低音震撼

      这款功能强大的扬声器拥有让派对开始正确的一切所需！强劲的音效和巨大的震撼低音，让您的房间充满心跳。一次充电可播放 14 小时，让您整晚都能随音乐摇摆。

      派对灯光效果。随着音乐燃烧

      派对灯光效果带动每个人起身跳舞。扬声器上的彩色指示灯随着音乐的节奏而跳动，按不同的顺序闪烁，或保持稳定的亮度。

      2 个麦克风输入和 1 个吉他输入（6.3 毫米）

      麦克风和吉他输入（6.3 毫米）可以将您的派对提升一个档次。对着播放列表中唱歌，或者自己弹奏。您甚至可以淡化正在唱的歌曲主唱声音，从而只听到您的声音。有趣的卡拉 OK 效果让您能够为主唱声添加回声，或者将人声从女性切换到男性，然后再切换回来！

      内置手柄。扬声器重量为 7.7 千克

      内置手柄意味着您可以随时随地畅玩。将音乐带到朋友家里。安置在篮球场上。您甚至可以使用 3.5 毫米的线路输入连接与另一个飞利浦 TANX200 派对扬声器配对。

      轻松配对：只需按下蓝牙按钮

      与蓝牙设备配对非常简单。只需按下蓝牙按钮，扬声器即可配对。无线范围为 10 米。

      长达 10 米的无线范围

      蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此音箱上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

      2 个 2 英寸高音扬声器。2 个 5.25 英寸低音驱动器

      2 个 2 英寸高音扬声器。2 个 5.25 英寸低音驱动器。

      扬声器上的按钮用于音量、音乐控制和指示灯

      扬声器上的按钮用于音量、音乐控制和指示灯

      扬声器上的转盘用于麦克风、回声和吉他音量

      扬声器上的转盘用于麦克风、回声和吉他音量

      卡拉 OK 功能：回声，女性/男性语音开关，声音衰减器

      卡拉 OK 功能：回声，女性/男性语音开关，声音衰减器

      技术规格

      • 声音

        音效增强
        • 数码音效控制
        • 动态低音增强
        • 低音反射系统
        • 卡拉 OK
        功率（RMS 和 THD %）
        80 瓦（THD 1%）
        输出功率
        160 瓦（最大）

      • 扬声器

        声道数目
        2.0
        配置
        双放大器
        高音扬声器
        2 英寸 2 个
        低音扬声器
        5.25 英寸 2 个
        颜色
        黑色
        扬声器网罩
        Y

      • 音频播放

        播放媒体
        MP3-USB

      • 连接

        线路输入
        1 个 3.5 毫米
        麦克风输入
        2 个（6.3 毫米，带音量控制）
        线路输出
        1 个 3.5 毫米
        蓝牙模式
        • 传输格式：SBC
        • 音乐传输 (A2DP)
        • 播放/音量控制：AVRCP
        • 多点（多对）支持

      • 便利性

        卡拉 OK
        • 回声控制
        • 女性/男性语音开关
        • 声音衰减器
        用户界面
        • LED：红色表示 ECO 和待机
        • 音频提示音：BT
        音量控制
        智能开关

      • 显示屏

        扬声器灯光效果
        Y

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • 快速入门指南
        • 保修证书

      • 功率

        交流电源
        电源线（可分离式）
        支持交流电压
        110-220 伏（全频）
        电源
        100-240 伏交流，50/60 赫兹
        供电类型
        锂电池（内置）
        电池寿命
        14  小时
        待机模式
        Y

      • 尺寸

        总重
        9.62  千克
        净重
        7.7  千克
        产品尺寸（宽x厚x高）
        268x556x285  毫米
        包装宽度
        360  毫米
        包装厚度
        342  毫米
        包装高度
        627  毫米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • 快速入门指南
      • 保修证书

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