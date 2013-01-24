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- 快速入门指南
- 保修证书
播放低音
蓝牙派对扬声器配有双低音驱动器，带给您震撼低音，让您的房间动起来！您可以连接吉他和麦克风，让自己的音乐摇滚起来。您可以获得派对灯光效果、有趣的卡拉 OK 功能和 14 小时的播放时间。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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蓝牙派对扬声器配有双低音驱动器，带给您震撼低音，让您的房间动起来！您可以连接吉他和麦克风，让自己的音乐摇滚起来。您可以获得派对灯光效果、有趣的卡拉 OK 功能和 14 小时的播放时间。 查看所有优势
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蓝牙派对扬声器配有双低音驱动器，带给您震撼低音，让您的房间动起来！您可以连接吉他和麦克风，让自己的音乐摇滚起来。您可以获得派对灯光效果、有趣的卡拉 OK 功能和 14 小时的播放时间。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
播放低音
蓝牙派对扬声器配有双低音驱动器，带给您震撼低音，让您的房间动起来！您可以连接吉他和麦克风，让自己的音乐摇滚起来。您可以获得派对灯光效果、有趣的卡拉 OK 功能和 14 小时的播放时间。 查看所有优势
这款功能强大的扬声器拥有让派对开始正确的一切所需！强劲的音效和巨大的震撼低音，让您的房间充满心跳。一次充电可播放 14 小时，让您整晚都能随音乐摇摆。
派对灯光效果带动每个人起身跳舞。扬声器上的彩色指示灯随着音乐的节奏而跳动，按不同的顺序闪烁，或保持稳定的亮度。
麦克风和吉他输入（6.3 毫米）可以将您的派对提升一个档次。对着播放列表中唱歌，或者自己弹奏。您甚至可以淡化正在唱的歌曲主唱声音，从而只听到您的声音。有趣的卡拉 OK 效果让您能够为主唱声添加回声，或者将人声从女性切换到男性，然后再切换回来！
内置手柄意味着您可以随时随地畅玩。将音乐带到朋友家里。安置在篮球场上。您甚至可以使用 3.5 毫米的线路输入连接与另一个飞利浦 TANX200 派对扬声器配对。
与蓝牙设备配对非常简单。只需按下蓝牙按钮，扬声器即可配对。无线范围为 10 米。
蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此音箱上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。
2 个 2 英寸高音扬声器。2 个 5.25 英寸低音驱动器。
扬声器上的按钮用于音量、音乐控制和指示灯
扬声器上的转盘用于麦克风、回声和吉他音量
卡拉 OK 功能：回声，女性/男性语音开关，声音衰减器
声音
扬声器
音频播放
连接
便利性
显示屏
附件
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