3000 series 开放式入耳式无线耳机
实现耳朵自由。聆听一切声音。
这些开放式入耳式无线耳机让您可以听到周围所有的声音，包括您播放的音乐。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
多功能键。轻松控制音乐和通话
通过多功能键，轻松掌控音乐播放与通话接听。不喜欢当前曲目？只需快速连按三次，即可切换下一首。想要拒接来电并继续沉浸音乐？仅需连按两下即可实现。内置麦克风具备回声消除技术，确保通话时刻清晰。
无论您身在何处，都能体验均衡音效
无论您是在室外调高音量，还是在室内调低音量，您都能听到清晰、均衡的音效。
AI 麦克风提供清晰的通话体验
不让周围的声音干扰您的聆听体验。这些耳机配备 AI 麦克风，可以过滤您不想听到的噪音，确保通话清晰，让您随时都能清晰听到对方的声音。
开放式入耳式贴合。轻盈、舒适、安全
这些开放式入耳式耳机非常轻巧，您几乎感觉不到它的存在，而且在您移动时也不会掉落。
技术规格
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音效
- 单元直径
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11 毫米
- 灵敏度
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120 dB (1K Hz)
- 阻抗
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16
ohm
- 频率范围
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20-20k
赫兹
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连接
- 蓝牙版本
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6.0
- 无线
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Yes
- 支持的编解码器
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SBC
- 无线传输类型
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Bluetooth
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外箱
- GTIN
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16979016107137
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功率
- 电池容量（充电盒）
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400
毫安时
- 电池容量（耳塞）
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40
毫安时
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包装尺寸
- EAN
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6979016107130
-
附件
- 快速入门指南
-
Yes
- 充电盒
-
支持
-
设计
- 颜色
-
Black
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