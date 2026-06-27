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  • 实现耳朵自由。聆听一切声音。 实现耳朵自由。聆听一切声音。 实现耳朵自由。聆听一切声音。

    3000 series 开放式入耳式无线耳机

    TAQ3220BK/93

    实现耳朵自由。聆听一切声音。

    这些开放式入耳式无线耳机让您可以听到周围所有的声音，包括您播放的音乐。

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    3000 series 开放式入耳式无线耳机

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    实现耳朵自由。聆听一切声音。

    • 开放式入耳式贴合
    • 清晰通话

    多功能键。轻松控制音乐和通话

    通过多功能键，轻松掌控音乐播放与通话接听。不喜欢当前曲目？只需快速连按三次，即可切换下一首。想要拒接来电并继续沉浸音乐？仅需连按两下即可实现。内置麦克风具备回声消除技术，确保通话时刻清晰。

    无论您身在何处，都能体验均衡音效

    无论您是在室外调高音量，还是在室内调低音量，您都能听到清晰、均衡的音效。

    AI 麦克风提供清晰的通话体验

    不让周围的声音干扰您的聆听体验。这些耳机配备 AI 麦克风，可以过滤您不想听到的噪音，确保通话清晰，让您随时都能清晰听到对方的声音。

    开放式入耳式贴合。轻盈、舒适、安全

    这些开放式入耳式耳机非常轻巧，您几乎感觉不到它的存在，而且在您移动时也不会掉落。

    技术规格

    • 音效

      单元直径
      11 毫米
      灵敏度
      120 dB (1K Hz)
      阻抗
      16  ohm
      频率范围
      20-20k  赫兹

    • 连接

      蓝牙版本
      6.0
      无线
      Yes
      支持的编解码器
      SBC
      无线传输类型
      Bluetooth

    • 外箱

      GTIN
      16979016107137

    • 功率

      电池容量（充电盒）
      400  毫安时
      电池容量（耳塞）
      40  毫安时

    • 包装尺寸

      EAN
      6979016107130

    • 附件

      快速入门指南
      Yes
      充电盒
      支持

    • 设计

      颜色
      Black

    Badge-D2C

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