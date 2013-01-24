随心自在欣赏音乐。
随时随地畅享欢乐。这些防溅和防汗真无线耳机可为您带来动人的音效，凭借其充电盒，提供长达 24 小时的播放时间。如果您在接听一通较长时间的电话，则可以只使用一个耳塞，而另一个耳塞可继续充电。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随心自在欣赏音乐。
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随心自在欣赏音乐。
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这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。
加倍电力随身，一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 6 小时的播放时间，充满电的便携充电盒可为您增加 18 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟，可为您提供 1 小时的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。
耳机电量不足时需要接听电话？使用其中一个耳机，另一个耳机充电，即可获得更多通话时间。麦克风会自动分配给您正在使用的耳塞，您只需在需要时切换即可。
6 毫米钕磁铁驱动器的音效极佳，舒适轻盈的设计让您可以在真正舒适的环境中摇滚音乐。柔软、可互换的耳塞套可帮助您找到舒适的入耳式佩戴方式。
不喜欢当前曲目？长按多功能按钮即可跳过它。想要拒绝通话并继续聆听？按一下按钮即可。内置麦克风具有回音消除功能，可在您接听电话时保持声音清晰。
不触碰手机即可唤醒手机的语音助手。要求智能手机的语音助手播放音乐、提供方向并检查信息等。
在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
产品尺寸
声音
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便利性
外箱
附件
内箱
功率
设计