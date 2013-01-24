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耳塞式耳机 真无线耳机

TAT3215BK/00
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    UpBeat 耳塞式耳机 真无线耳机

    TAT3215BK/00

    随心自在欣赏音乐。

    随时随地畅享欢乐。这些防溅和防汗真无线耳机可为您带来动人的音效，凭借其充电盒，提供长达 24 小时的播放时间。如果您在接听一通较长时间的电话，则可以只使用一个耳塞，而另一个耳塞可继续充电。

    UpBeat 耳塞式耳机 真无线耳机

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      IPX4 防溅和防汗

      这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

      便携式 USB-C 充电盒。播放时间长达 24 小时

      加倍电力随身，一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 6 小时的播放时间，充满电的便携充电盒可为您增加 18 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟，可为您提供 1 小时的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。

      单声道模式。在耳塞之间切换麦克风

      耳机电量不足时需要接听电话？使用其中一个耳机，另一个耳机充电，即可获得更多通话时间。麦克风会自动分配给您正在使用的耳塞，您只需在需要时切换即可。

      佩戴稳固，舒适自在

      6 毫米钕磁铁驱动器的音效极佳，舒适轻盈的设计让您可以在真正舒适的环境中摇滚音乐。柔软、可互换的耳塞套可帮助您找到舒适的入耳式佩戴方式。

      多功能按钮。轻松控制音乐和通话

      不喜欢当前曲目？长按多功能按钮即可跳过它。想要拒绝通话并继续聆听？按一下按钮即可。内置麦克风具有回音消除功能，可在您接听电话时保持声音清晰。

      轻松唤醒智能手机的语音助手

      不触碰手机即可唤醒手机的语音助手。要求智能手机的语音助手播放音乐、提供方向并检查信息等。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      技术规格

      • 产品尺寸

        高度
        4.2  厘米
        宽度
        3.6  厘米
        厚度
        6.5  厘米
        重量
        0.049  千克

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        灵敏度
        90  分贝
        隔音膜
        PET

      • 包装尺寸

        高度
        17  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        4  厘米
        总重
        0.139  千克
        净重
        0.049  千克
        自重
        0.09  千克
        EAN
        48 95229 10974 2

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.1
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        通话管理
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        37.5  厘米
        宽度
        27.5  厘米
        高度
        24.5  厘米
        总重
        4.231  千克
        净重
        1.176  千克
        自重
        3.055  千克
        GTIN
        1 48 95229 10974 9

      • 附件

        快速入门指南
        Y
        USB 线
        USB （A 型至 C 型）线缆

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        长度
        17.8  厘米
        宽度
        12.8  厘米
        高度
        10.4  厘米
        总重
        0.507  千克
        净重
        0.147  千克
        自重
        0.36  千克
        GTIN
        2 48 95229 10974 6

      • 功率

        电池类型
        锂离子

      • 设计

        颜色
        黑色

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