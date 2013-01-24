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耳塞式耳机 真无线耳机

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    UpBeat 耳塞式耳机 真无线耳机

    TAT3215BL/00

    随心自在欣赏音乐。

    随时随地畅享欢乐。这些防溅和防汗真无线耳机可为您带来动人的音效，凭借其充电盒，提供长达 24 小时的播放时间。如果您在接听一通较长时间的电话，则可以只使用一个耳塞，而另一个耳塞可继续充电。

    UpBeat 耳塞式耳机 真无线耳机

    随心自在欣赏音乐。

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      IPX4 防溅和防汗

      这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

      便携式 USB-C 充电盒。播放时间长达 24 小时

      加倍电力随身，一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 6 小时的播放时间，充满电的便携充电盒可为您增加 18 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟，可为您提供 1 小时的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。

      单声道模式。在耳塞之间切换麦克风

      耳机电量不足时需要接听电话？使用其中一个耳机，另一个耳机充电，即可获得更多通话时间。麦克风会自动分配给您正在使用的耳塞，您只需在需要时切换即可。

      佩戴稳固，舒适自在

      6 毫米钕磁铁驱动器的音效极佳，舒适轻盈的设计让您可以在真正舒适的环境中摇滚音乐。柔软、可互换的耳塞套可帮助您找到舒适的入耳式佩戴方式。

      多功能按钮。轻松控制音乐和通话

      不喜欢当前曲目？长按多功能按钮即可跳过它。想要拒绝通话并继续聆听？按一下按钮即可。内置麦克风具有回音消除功能，可在您接听电话时保持声音清晰。

      轻松唤醒智能手机的语音助手

      不触碰手机即可唤醒手机的语音助手。要求智能手机的语音助手播放音乐、提供方向并检查信息等。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        灵敏度
        90  分贝
        隔音膜
        PET

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.1
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        通话管理
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电

      • 附件

        快速入门指南
        Y
        USB 线
        USB （A 型至 C 型）线缆

      • 功率

        电池类型
        锂离子

      • 设计

        颜色
        蓝色

      • 产品尺寸

        高度
        4.2  厘米
        宽度
        3.6  厘米
        厚度
        6.5  厘米
        高度
        1.7  英寸
        宽度
        1.4  英寸
        厚度
        2.6  英寸
        重量
        0.049  千克
        重量
        0.108  磅

      • 包装尺寸

        高度
        17  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        4  厘米
        高度
        6.7  英寸
        宽度
        3.7  英寸
        厚度
        1.6  英寸
        总重
        0.139  千克
        净重
        0.049  千克
        自重
        0.09  千克
        总重
        0.306  磅
        净重
        0.108  磅
        自重
        0.198  磅
        EAN
        48 95229 11017 5

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        37.5  厘米
        宽度
        27.5  厘米
        高度
        24.5  厘米
        长度
        14.8  英寸
        宽度
        10.8  英寸
        高度
        9.6  英寸
        总重
        4.231  千克
        净重
        1.176  千克
        自重
        3.055  千克
        总重
        9.328  磅
        净重
        2.593  磅
        自重
        6.735  磅
        GTIN
        1 48 95229 11017 2

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        长度
        17.8  厘米
        宽度
        12.8  厘米
        高度
        10.4  厘米
        长度
        7.0  英寸
        宽度
        5.0  英寸
        高度
        4.1  英寸
        总重
        0.507  千克
        净重
        0.147  千克
        自重
        0.36  千克
        总重
        1.118  磅
        净重
        0.324  磅
        自重
        0.794  磅
        GTIN
        2 48 95229 11017 9

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