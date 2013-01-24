水质软化器采用了 IEX 技术，这项技术可以将水软化，从而使水的味道纯正美味。此过滤网可通过翻新持续使用最多 6 个月
通过纯净保护系统在 LCD 上提供的反馈，过滤网的使用寿命情况一目了然。先进的电子元件将在过滤网将要装满以及需要更换时自动通知您。
可水洗的预过滤网，将铁锈和大块沉淀物提前过滤，避免污垢进入原水箱从而延长滤网的使用寿命。
无需维护的滤网，采用日本 HF 中空纤维微孔过滤膜和活性碳制造，可持续过滤多达 1000 升# 水，而无需中途清洗。这有助于您控制水质被再次污染或损坏的风险。# 使用预先处理的市政自来水，水质符合 GB5749-2006 标准。长效滤网的净化容量最高达 1000 升。
长效滤网中的采用的日本 HF 中空纤纬微孔过滤膜能够有效消除包囊和 99.99%* 的致病细菌。*由独立测试实验室：BioVir Laboratories, Inc. USA 测试得出的结果
过滤系统中的活性碳能够减少工作污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC)，从而减少癌症发生的可能性。**据世界卫生组织的刊物显示，工业污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC) 可能与癌变有关。
设计规格
物流数据
原产地
重量和尺寸
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