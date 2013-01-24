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PureGuard

净水桶

WP3853
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    PureGuard 净水桶

    WP3853

    纯净水质，“净”在掌控

    借助飞利浦 PureGuard 净水桶，纯净水轻松掌控。先进的多重净化防护系统，可消除自来水中的细菌及其他杂质，确保纯净水干净好味道。 查看所有优势

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      LCD 纯净保护系统，及时通知您更换过滤网

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      可水洗的预过滤网能够滤掉铁锈和大块沉淀物。

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      可水洗的预过滤网，将铁锈和大块沉淀物提前过滤，避免污垢进入原水箱从而延长滤网的使用寿命。

      滤芯无需维护，可持续过滤多达 1000 升# 水而无需清洗

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      无需维护的滤网，采用日本 HF 中空纤维微孔过滤膜和活性碳制造，可持续过滤多达 1000 升# 水，而无需中途清洗。这有助于您控制水质被再次污染或损坏的风险。# 使用预先处理的市政自来水，水质符合 GB5749-2006 标准。长效滤网的净化容量最高达 1000 升。

      通过 HF 中空纤维微孔过滤膜，有效过滤 99.99%* 细菌

      通过 HF 中空纤维微孔过滤膜，有效过滤 99.99%* 细菌

      长效滤网中的采用的日本 HF 中空纤纬微孔过滤膜能够有效消除包囊和 99.99%* 的致病细菌。*由独立测试实验室：BioVir Laboratories, Inc. USA 测试得出的结果

      活性碳可消除杀虫剂和有机化合物**

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      过滤系统中的活性碳能够减少工作污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC)，从而减少癌症发生的可能性。**据世界卫生组织的刊物显示，工业污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC) 可能与癌变有关。

      技术规格

      • 设计规格

        颜色
        水箱：透明蓝
        水箱材料
        PC
        上盖材料
        ABS

      • 物流数据

        12NC code
        882385300711
        EAN F-box
        69-2341070003-9

      • 原产地

        中国

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        284x284x337  毫米
        彩盒尺寸（长 x 宽 x 高）
        350x380x460  毫米
        产品重量
        2.9  千克
        彩盒重量（含产品）
        4.6  千克

      • 更换

        长效滤芯
        WP3962
        水质软化器
        WP3963
        专用清洁剂
        WP3964

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