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Philips Fidelio

HiFi 立体声耳机

X1/00
Fidelio
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    Philips Fidelio HiFi 立体声耳机

    X1/00

    高保真，高品质

    有了 Fidelio X1 耳机，您可在自己家中轻松舒适地享受美妙音效，感受真实的聆听体验。沉醉于纯净的音质细节和专为您的全方位享受度身定制的设计。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,499.00
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      开放式声学后盖架构可消除驱动器后面积聚的气压，让隔音膜可完全自由地移动，大大提升了音质的通透性并使扩展的高频更流畅。

      透气型丝绒材料，有助于分散压力和热量

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      制作精巧的飞利浦 Fidelio X1 从精心挑选每一种材料开始，以实现其先进功能并达到人体工程学的舒适。豪华记忆泡沫耳垫与最佳密度的丝绒材料相得益彰，用于分散压力和热量，令佩戴持久舒适。

      双层耳罩，减少共振和振动

      双层耳罩，减少共振和振动

      X1 的双层耳罩专为降低共振和振动而精心设计，为您带来具有真正精确度的无瑕音质和卓越的声音细节。坚固的多层结构可确保舒适耐用，使得 X1 成为家中的理想音乐伴侣。

      震撼的 50 毫米钕制驱动器，带来宽广而精确的范围

      震撼的 50 毫米钕制驱动器，带来宽广而精确的范围

      每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，然后加以配对，营造出最精细的自然音效。50 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，再现音乐的所有动态，提供完美均衡的清脆低音、通透的中频和纯净的高频。

      预倾角驱动器贴合耳朵，将声音反射降至最低

      预倾角驱动器贴合耳朵，将声音反射降至最低

      耳罩以 15 度倾角精心设计，贴合耳朵的自然角度，让您沉醉于真正精确而纯正的音效。音频信号直接传至您耳内，营造动态而真实的聆听体验。

      自调节松软吊带具有 3D 网格，可确保完美贴合

      自调节松软吊带具有 3D 网格，可确保完美贴合

      可自动调节的轻便吊带具有松软的 3D 网格，不仅透气，而且可始终确保完美贴合。

      真正的小牛皮头带，时尚而耐用

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      专用线缆管理夹，无线缆缠绕之忧

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      豪华记忆泡沫耳垫，长时间佩戴也倍感舒适

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      3 米 OFC 编织线缆，可确保高品质信号和耐用性

      经过 OFC 凯夫拉尔纤维加固的可拆卸式编织线缆长达 3.0 米，可确保操作时较低的杂音，在使用时也不会造成线缆缠绕。凭借飞利浦 Fidelio X1，您可在自己舒适温馨的家中，以演唱者所希望的方式，憧憬最令人沉醉的聆听体验。

      经过专门调谐的隔音膜，保持统一的声音精确度

      隔音膜具有特殊规格，可保持统一的精确度，减少声音失真，再现精湛的细节。

      技术规格

      • 声音

        频率响应
        10 - 40 000  赫兹
        阻抗
        30 欧姆
        最大输入功率
        500 mW
        灵敏度
        100 dB，1 毫瓦
        单元直径
        50 毫米
        失真
        <0.1% THD

      • 连接

        线缆接口
        可分离式无氧线缆（3 米）

      • 附件

        适配器插头
        6.3 - 3.5 毫米适配器
        线缆管理
        线夹

      • 包装尺寸

        高度
        28.5  厘米
        宽度
        24  厘米
        厚度
        12  厘米
        净重
        0.43  千克
        总重
        1.18  千克
        自重
        0.75  千克
        EAN
        69 23410 71585 9
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        货架摆放类型
        两种

      • 外箱

        长度
        26.5  厘米
        宽度
        25.5  厘米
        高度
        30  厘米
        净重
        0.86  千克
        总重
        2.7  千克
        自重
        1.84  千克
        GTIN
        1 69 23410 71585 6
        用户包装数量
        2

      • 产品尺寸

        厚度
        11  厘米
        高度
        22  厘米
        重量
        0.43  千克
        宽度
        19  厘米

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