如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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开放式声学后盖架构可消除驱动器后面积聚的气压，让隔音膜可完全自由地移动，大大提升了音质的通透性并使扩展的高频更流畅。
制作精巧的飞利浦 Fidelio X1 从精心挑选每一种材料开始，以实现其先进功能并达到人体工程学的舒适。豪华记忆泡沫耳垫与最佳密度的丝绒材料相得益彰，用于分散压力和热量，令佩戴持久舒适。
X1 的双层耳罩专为降低共振和振动而精心设计，为您带来具有真正精确度的无瑕音质和卓越的声音细节。坚固的多层结构可确保舒适耐用，使得 X1 成为家中的理想音乐伴侣。
每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，然后加以配对，营造出最精细的自然音效。50 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，再现音乐的所有动态，提供完美均衡的清脆低音、通透的中频和纯净的高频。
耳罩以 15 度倾角精心设计，贴合耳朵的自然角度，让您沉醉于真正精确而纯正的音效。音频信号直接传至您耳内，营造动态而真实的聆听体验。
可自动调节的轻便吊带具有松软的 3D 网格，不仅透气，而且可始终确保完美贴合。
经过 OFC 凯夫拉尔纤维加固的可拆卸式编织线缆长达 3.0 米，可确保操作时较低的杂音，在使用时也不会造成线缆缠绕。凭借飞利浦 Fidelio X1，您可在自己舒适温馨的家中，以演唱者所希望的方式，憧憬最令人沉醉的聆听体验。
隔音膜具有特殊规格，可保持统一的精确度，减少声音失真，再现精湛的细节。
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