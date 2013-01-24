3 米 OFC 编织线缆，可确保高品质信号和耐用性

经过 OFC 凯夫拉尔纤维加固的可拆卸式编织线缆长达 3.0 米，可确保操作时较低的杂音，在使用时也不会造成线缆缠绕。凭借飞利浦 Fidelio X1，您可在自己舒适温馨的家中，以演唱者所希望的方式，憧憬最令人沉醉的聆听体验。