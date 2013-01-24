如果飞利浦真空吸尘器的马达或排风滤网堵塞，则其可能会发出异常声音。

要解决此问题，请清洁真空吸尘器的滤网。有关如何清洁滤网的具体说明，您可以参阅用户手册。



真空吸尘器产生异常声音的另一个原因可能是滤网移位了。在这种情况下，请将滤网置于真空吸尘器中的正常位置。