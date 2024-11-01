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如何清洁我的飞利浦新安怡安抚奶嘴？

用温水清洗安抚奶嘴。



请勿对安抚奶嘴使用磨蚀性清洁剂或抗菌清洁剂。过多的清洁剂组合会导致部件破裂、割裂或撕裂。每次使用前务必检查产品，如果发现有损坏或缺陷，应立即更换。



每次使用前清洁安抚奶嘴。