搜索词

飞利浦支持

如何清洁我的飞利浦新安怡安抚奶嘴？

发表于 2024 年 8 月 23 日
用温水清洗安抚奶嘴。

请勿对安抚奶嘴使用磨蚀性清洁剂或抗菌清洁剂。过多的清洁剂组合会导致部件破裂、割裂或撕裂。每次使用前务必检查产品，如果发现有损坏或缺陷，应立即更换。

每次使用前清洁安抚奶嘴。
Play Pause
联系飞利浦

我们很乐意为您服务

联系飞利浦

我们很乐意为您服务

在寻找别的东西吗？

了解所有飞利浦支持选项

支持主页

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。