避免一次性烹饪大量点心或食物。少量原料煎炸得更均匀。
有效方法是在您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅的炸篮底部仅放置一层点心。
如果您发现您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅在准备食物或点心时未达到预期（如不松脆且未变成棕色），可能有几个原因。请按照以下提示和技巧进行操作。
避免一次性烹饪大量点心或食物。少量原料煎炸得更均匀。
有效方法是在您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅的炸篮底部仅放置一层点心。
如果您准备自制炸薯条，请按照以下步骤操作：
1.将土豆削皮并切成小条。
2.将土豆条在盛水的碗中浸泡至少 30 分钟，然后将它们取出并放在厨房用纸上沥干。
3.在碗中倒入半汤匙的橄榄油，将土豆条倒入碗中并充分搅拌，直到所有土豆条都均匀上油。
4.用手或厨具将土豆条从碗中拿出来，让多余的油份留在碗里。将土豆条放入炸篮。
5在 180°C (350°F) 下炸土豆条，并在热空气煎炸中途翻动炸篮。在空气煎炸过程中翻动 2-3 次以获得更均匀的效果。如果上述解决方案无法解决问题，请联系客户服务团队。
为了使用 Airfryer 空气炸锅获得最佳效果，您应使用即烤型产品。在 Airfryer 空气炸锅中制作即烤型点心时，它们会变成金黄色并且松脆。
请选择合适的温度：大多数点心需要在 200˚C (400ºF) 下制作，酥皮点心除外。应该在 180˚C (350ºF) 下煎炸酥皮点心。
大多数点心需要烤箱指示的制作时间才会完全熟透。重油电炸锅的制作时间更短，因此会产生未熟透的结果。大多数点心需要 6 至 10 分钟烹调时间。如果食物不够松脆，请增加几分钟。
如果原料彼此接触，则制作中途翻动炸篮。
如果您要准备的食物量较多，请翻动 2-3 次以获得更均匀的效果。
制作自制的撒面包屑的点心时，不要忘记将油和面包屑混合。
此外，如果可能，请使用低脂肪点心品种。高脂肪率的点心很难变得松脆。
请按照以下提示进行操作：