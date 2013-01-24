如果您准备自制炸薯条，请按照以下步骤操作：

1.将土豆削皮并切成小条。

2.将土豆条在盛水的碗中浸泡至少 30 分钟，然后将它们取出并放在厨房用纸上沥干。

3.在碗中倒入半汤匙的橄榄油，将土豆条倒入碗中并充分搅拌，直到所有土豆条都均匀上油。

4.用手或厨具将土豆条从碗中拿出来，让多余的油份留在碗里。将土豆条放入炸篮。

5在 180°C (350°F) 下炸土豆条，并在热空气煎炸中途翻动炸篮。在空气煎炸过程中翻动 2-3 次以获得更均匀的效果。如果上述解决方案无法解决问题，请联系客户服务团队。