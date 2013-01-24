如果您的飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机声音较大或发出异常噪音，请参阅以下内容了解原因和解决方案。
水箱应正确置于咖啡机内，这一点十分重要。如果插入不当，则会吸入空气（而不是水）。
咖啡机在吸入空气时会发出较大的噪音，并且不会从水箱中吸水。按照以下步骤操作以解决此问题：
1.关闭咖啡机
2.倒空水箱并从水箱中取出 AquaClean（或任何其他滤水器）滤水器
3.向水箱中注水，然后将其放回原位
4.重新打开咖啡机电源。咖啡机加热时，选择热水并放出 2-3 杯热水
如果您使用 AquaClean 滤水器，请按照这些额外步骤进行操作，以确保滤水器安装正确并供您使用：
1.摇晃 AquaClean 滤水器 5 秒
2.将滤网倒置在盛水的容器/碗中，直至没有气泡排出
3.将滤水器放回水箱并为水箱注水
4.重新启动咖啡机，先关闭再打开电源
5选择热水并放出 2-3 杯热水
注意：如果您的 AquaClean 滤水器使用时间已经超过 3 个月，请更换滤水器，因为滤水器可能已经堵塞。
冲煮咖啡时，咖啡机发出一些噪音是正常现象。但是，如果咖啡机发出的噪音与平时不同，我们建议您清洁冲煮套件并进行润滑。
每周冲洗飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机的冲煮套件十分重要。请按照下列步骤操作或观看我们的教程视频：
1.关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）
2.打开检修门，将“推”按钮按向右侧以取下冲煮套件，握住冲煮套件并朝您的方向拉动
3.用温水彻底冲洗冲煮套件并将其晾干，然后再将其装回原位
如果上述解决方案仍然无法解决问题，请联系我们获取进一步帮助。