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飞利浦浓缩咖啡机冲煮套件下方有咖啡粉

发表于 2023 年 4 月 26 日

如果您在飞利浦浓缩咖啡机冲煮套件下方或内部发现咖啡粉，请参阅下面的解决方案和教学视频。 

润滑冲煮套件

如果冲煮套件及其部件没有充分润滑，那么咖啡粉可能会散落在冲煮套件周围。在这种情况下，请按照以下步骤润滑相应部件： 

  1. 关闭浓缩咖啡机，耐心等待，直到再也听不到任何噪音（大约 15-20 秒）。 
  2. 解锁咖啡机，拉出冲煮套件。用干净的温水冲洗，并等待其自然风干。  
  3. 在冲煮套件的活塞上，涂上薄薄一层润滑油。 
  4. 在位于冲煮套件底部的轴上，涂上薄薄一层润滑油。 
  5. 在导轨两端，涂上薄薄一层润滑油。 

 

注意：您可以在我们的在线商店或通过零售商购买飞利浦冲煮套件润滑油 HD5061。 

润滑飞利浦浓缩咖啡机的冲煮套件
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清洁冲煮套件

由于咖啡粉很细，有一些散落在冲煮套件内部和下方属于正常现象。请冲洗飞利浦浓缩咖啡机冲煮套件，并每周定期清洁其内部。

 

您可以在下方找到清洁步骤以及视频教程：

  1. 关闭咖啡机，直至咖啡机完全关闭，再也听不到任何噪音（这需要大约 15-20 秒）。 
  2. 打开检修门，将“推”按钮按向右侧以拉出冲煮套件，握住冲煮套件并朝您的方向拉动。 
  3. 用温水彻底冲洗冲煮套件并将其晾干，然后再将其装回原位。 

 

这些步骤均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。

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