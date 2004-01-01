如果冲煮套件及其部件没有充分润滑，那么咖啡粉可能会散落在冲煮套件周围。在这种情况下，请按照以下步骤润滑相应部件：
- 关闭浓缩咖啡机，耐心等待，直到再也听不到任何噪音（大约 15-20 秒）。
- 解锁咖啡机，拉出冲煮套件。用干净的温水冲洗，并等待其自然风干。
- 在冲煮套件的活塞上，涂上薄薄一层润滑油。
- 在位于冲煮套件底部的轴上，涂上薄薄一层润滑油。
- 在导轨两端，涂上薄薄一层润滑油。
注意：您可以在我们的在线商店或通过零售商购买飞利浦冲煮套件润滑油 HD5061。
如果您在飞利浦浓缩咖啡机冲煮套件下方或内部发现咖啡粉，请参阅下面的解决方案和教学视频。
如果冲煮套件及其部件没有充分润滑，那么咖啡粉可能会散落在冲煮套件周围。在这种情况下，请按照以下步骤润滑相应部件：
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由于咖啡粉很细，有一些散落在冲煮套件内部和下方属于正常现象。请冲洗飞利浦浓缩咖啡机冲煮套件，并每周定期清洁其内部。
您可以在下方找到清洁步骤以及视频教程：
这些步骤均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。
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