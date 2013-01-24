如果您发现飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机内部或冲煮套件下方有咖啡粉，请参阅以下解决方案或观看我们的说明视频。
如果冲煮套件及其部件润滑效果不佳，则咖啡粉可能残留在冲煮套件周围或下方。对于需要润滑的冲煮套件部件，请按照以下步骤操作：
1.关闭浓缩咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）
2.从咖啡机上取下冲煮套件，然后用温清水进行冲洗。将其晾干
3.在冲煮套件的活塞上，涂上薄薄一层润滑油
4.在位于冲煮套件底部的轴上，涂上薄薄一层润滑油
5在导轨两端，涂上薄薄一层润滑油。
注意：要润滑冲煮套件，请使用飞利浦/Saeco 润滑油 HD5061。您可以在我们的网上商城购买润滑油此处。
因为研磨咖啡粉很细，因此有些咖啡粉会残留在内部和冲煮套件下方，这是正常现象。建议您每周冲洗一次飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机的冲煮套件并检查其内部情况。
要进行清洁，请按照下列步骤操作或观看我们的教程视频：
1.关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）
2.打开检修门，将“推”按钮按向右侧以取下冲煮套件，握住冲煮套件并朝您的方向拉动
3.用温水彻底冲洗冲煮套件并将其晾干，然后再将其装回原位
如果上述解决方案仍然无法解决问题，请联系我们获取进一步帮助。