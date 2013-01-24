如果冲煮套件及其部件润滑效果不佳，则咖啡粉可能残留在冲煮套件周围或下方。对于需要润滑的冲煮套件部件，请按照以下步骤操作：

1.关闭浓缩咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）

2.从咖啡机上取下冲煮套件，然后用温清水进行冲洗。将其晾干

3.在冲煮套件的活塞上，涂上薄薄一层润滑油

4.在位于冲煮套件底部的轴上，涂上薄薄一层润滑油

5在导轨两端，涂上薄薄一层润滑油。

注意：要润滑冲煮套件，请使用飞利浦/Saeco 润滑油 HD5061。您可以在我们的网上商城购买润滑油此处。