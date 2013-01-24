我的飞利浦浓缩咖啡机中没有水从水箱流出
滞留的空气可能会堵塞飞利浦浓缩咖啡机的供水，这可能是没有水从水箱中抽出来的原因之一。继续阅读以查找所有可能的原因以及如何解决问题。
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水箱没有完全插入
- 当水箱未完全或正确插入时，您的浓缩咖啡机将无法从水箱中抽取水。
• 对于水箱位于正面的浓缩咖啡机来说：请确保水箱已完全推回到后面，以确保其插入到位。
• 对于水箱位于顶部的浓缩咖啡机来说，请确保水箱下方的区域没有污垢、颗粒物或咖啡豆。
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滞留空气
- 当滞留的空气阻塞供水时，您可以按照以下步骤解决问题：
1. 关闭浓缩咖啡机
2. 清空水箱并拆下 AquaClean 过滤器（或您的机器正在使用的任何其他水过滤器）
3. 向水箱中注水，然后将其放回原位
4. 重新打开咖啡机电源。咖啡机加热时，选择热水并放出 2-3 杯热水
如果您使用 AquaClean 滤水器，请按照这些额外步骤进行操作，以确保滤水器安装正确并供您使用：
1. 摇晃 AquaClean 滤水器 5 秒
2. 将滤网倒置在盛水的容器/碗中，直至没有气泡排出
3. 将滤水器放回水箱并为水箱注水
4. 重新启动咖啡机，先关闭再打开电源
5. 选择热水并放出 2-3 杯热水
注意：如果您使用 AquaClean 过滤器超过三个月，请更换该过滤器。如果过滤器已使用超过这个时长，则可能会堵塞。
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热水喷嘴堵塞
- 这种可能性仅适用于配备 Panarello 或经典奶泡器的飞利浦浓缩咖啡机。
要了解热水喷嘴是否堵塞，请取下 Panarello / 经典奶泡器的外部，并检查喷嘴是否被水垢堵塞（在这种情况下，您会注意到喷嘴内部或周围有白色颗粒）。
如果是这种情况，并且存在积聚的水垢，则可以使用除垢解决方案将其去除。
如果上述解决方案无法解决问题，请联系我们。
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