您的飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机的水箱中没有水流出，这是因为咖啡机吸入了空气并且堵塞了水源。请阅读以下内容，了解如何解决此问题以及其他可能的原因和解决方案。
水箱可能在咖啡机中未安装正确，这会导致没有水流出。
请按照以下步骤释放出浓缩咖啡机中吸入的空气：
1.关闭咖啡机
2.倒空水箱并从水箱中取出 AquaClean（或任何其他滤水器）滤水器
3.向水箱中注水，然后将其放回原位
4.重新打开咖啡机电源。咖啡机加热时，选择热水并放出 2-3 杯热水
如果您使用 AquaClean 滤水器，请按照这些额外步骤进行操作，以确保滤水器安装正确并供您使用：
1.摇晃 AquaClean 滤水器 5 秒
2.将滤网倒置在盛水的容器/碗中，直至没有气泡排出
3.将滤水器放回水箱并为水箱注水
4.重新启动咖啡机，先关闭再打开电源
5选择热水并放出 2-3 杯热水
注意：如果您的 AquaClean 滤水器使用时间已经超过 3 个月，请更换滤水器，因为滤水器可能已经堵塞。
当热水喷嘴堵塞时，请取下 panarello /经典奶泡器的外部部件并检查出水口是否被水垢堵塞（出水口内部或周围有白色颗粒）。
如果有积聚的水垢，请使用除垢溶液进行清理。
如果上述解决方案仍然无法解决问题，请联系我们获取进一步帮助。