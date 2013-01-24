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如何调整我的 浓缩咖啡机饮品容量

您是否想要更改浓缩咖啡机上饮品的标准容量？您可以使用浓缩咖啡机的“记忆”功能对饮品容量进行编辑。

调整浓缩咖啡和咖啡的杯量

记忆功能可帮助您调整标准饮品容量。该视频将介绍如何调整并保存浓缩咖啡的饮品容量。如果您要调整意式长浓缩咖啡、咖啡或意式奶油咖啡的杯量，请按住您要调整的饮料按钮。

说明
1.按住您要调整的饮料按钮，直至显示屏显示记忆
2.您的浓缩咖啡机现在处于编程模式并开始冲煮咖啡
3.稍等片刻，一旦达到所需的咖啡量，按 OK 按钮停止。
4.浓缩咖啡机现已调整为您想要的饮品容量

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调整卡布奇诺和拿铁玛琪朵的杯量

记忆功能可帮助您调整标准饮品容量。该视频将介绍如何调整并保存卡布奇诺的饮品容量。如果您想调整拿铁玛琪朵的杯量，请按住拿铁玛琪朵按钮。

说明
1.确保已安装储奶容器并装有足够的牛奶
2.按住卡布奇诺或拿铁玛琪朵按钮，直到显示屏上显示记忆
3.您的浓缩咖啡机现在处于编程模式并开始制作奶泡
4.一旦到达所需的泡沫量，按 OK 按钮停止。浓缩咖啡机将立即开始冲煮您的饮品
5稍等片刻，一旦达到所需的咖啡量，按 OK 按钮停止。
6浓缩咖啡机现已调整为您想要的饮品容量

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调整 Saeco PicoBaristo 浓缩咖啡机的饮料容量

记忆功能可帮助您调整 Saeco PicoBaristo 浓缩咖啡机的标准饮品容量。查看此说明视频，轻松调整标准饮品容量。

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调整 Saeco Incanto 浓缩咖啡机的饮料容量

记忆功能可帮助您调整 Saeco Incanto 浓缩咖啡机的标准饮品容量。查看此说明视频，轻松调整标准饮品容量。

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调整飞利浦 4000/3100 浓缩咖啡机的饮料容量

记忆功能可帮助您调整飞利浦 4000/3100 浓缩咖啡机的标准饮品容量。查看此说明视频，轻松调整标准饮品容量。

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调整飞利浦 3000 浓缩咖啡机的饮料容量

记忆功能可帮助您调整飞利浦 3000 浓缩咖啡机的标准饮品容量。查看此说明视频，轻松调整标准饮品容量。

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调整飞利浦 2100/2000 浓缩咖啡机的饮料容量

记忆功能可帮助您调整飞利浦 2100/2000 浓缩咖啡机的标准饮品容量。查看此说明视频，轻松调整标准饮品容量。

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故障种类和处理方法

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