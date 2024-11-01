飞利浦支持
���Ϊ������Ũ�����Ȼ�������
发表于 2026 �� 5 �� 14 ��
???????/????????????????????????????????????????????????????????????��?????????????????????????????????????????��???????????????????��?????????��???????????
????????????????????????��?????????????��??????????????????? CA6700????
?????????????????��???????????????????????????????????��???????????? 30 ?????
-
????????
1.?????????????????��??
2.?????��??????????? LatteGo?????????????????
3.????? AquaClean ?????????????????????
4.????????????????????????????????��? ???????��?????????????????????/????��?????????????
5.???????????��?????????????????? (1.5 L)??
6.?????????
7.???????/?????? 3 ???????? Start/Stop ??????????????
8.??????????��???????/??????????????????????????��?
9.?????????????????????????????????? 10.????????????????????????????????????????????
11.?????????
12.????????????????
13.??????????????????????????/????��??????????????????
14.???????????????????????��????????????????3??????
???????
1.?????/?????????????????????????? 3 ?????
2.???????��????????????????????????????????��???????
3.???????????????????????????????��?
4.???????????????
5.?????????????????????????????
6.AquaClean ????????????????????????��? AquaClean ??????
7.??????��?????????��? AquaClean ???????
-
?????????????????????????????��? AquaClean ?????????? AquaClean ????????????????????
- ????????????????????????????��??????????
- ???????????????????
- ??? LatteGo ????????????????????
- ?????????????????????????????????
- ??????????????????? AquaClean ???????
- ???????????????????????????????????????????/????��????????????????????
- ??????????????1.5 ?????????????????????��???
- ?????/???????????????????????????? 30 ????????????????????????????????
- ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????��?
- ??????��?????????��? AquaClean ???????
- ????????
1.?????????????????��
2.?????��??????????? LatteGo????????????????
3.????? AquaClean ???????????????????
4.????????????????????????????????��? ???????��?????????????????????/????��?????????????
5.???????????��?????????????????? (1.5 L)
6.??????
7.???????/?????? 3 ???????? Start/Stop ??????????????
8.??????????��?????/??????????????????????��???
9.?????????????????????????????????? 10.????????????????????????????????????????????
11.???????
12.??????????????
13.????????????????????????/????��??????????????????
14.???????????????????????��????????????????3??????
???????
1.?????/???????????????????????? 3 ????
2.???????��????????????????????????????????��??????
3.???????????????????????????????
4.??????????????
5.??????????????????????????????????
6.AquaClean ????????????????????????��? AquaClean ?????
7.??????��?????????��? AquaClean ?????
-
???????
???????2????????
- ?????????????? OK ?????????????????MENU????????? START CALC CLEAN????????????? OK??
- ?????????????????????????????? MIN???????��???????????????????????? AquaClean ??????
- ????????????????????????????
- ??????????????
- ?????????��???????? 1.5 L ??????
- ?????????????????????????????????? CALC CLEAN?????????��?????? OK??
- ????????��????????? 30 ???????????????????????????????????????????
- ?????????????????????????? CALC CLEAN?????????��??
- ??????????????????????? MIN???????��????????????????????
- ?????????????��?????? OK??
- ?????????????��??????��?????????? 3 ?????????????????????????y?��???????
- ?????????????????????? OK ?????????????????????????
- ????????????????????????????????
- ????��? AquaClean ??????
???????? AquaClean ????????????????
?????????????��??
- ??????????
- ????? CALC CLEAN?????????��??????????????????????????��??????
????????????????????????
- ????????????
- ???? 2 ?????????????????????
- ??????????��??????????????????????��?????
???????????????????? 5000 ??????????????????????????????????????????????
- ????????
1.?????????[???????](Start Calc Clean)??
2.?? CAPPUCCINO ???????????????
3.????????????????????????????????????????????????????
4.??????????????????????
5.????????????????????????
6.??????????????????/????��?????
7.????????????��?
8.??????????????????��????????
9.?? CAPPUCCINO ?????????????????
????????????????????? ESPRESSO ????????????????????????????????????????????
???????
1.????????????????????????????????????��????????????
2.??????????????????????
3.???????????????????????��????????????
4.????????????????????
5.???????
6.?? CAPPUCCINO ????????????????
???????????????????��??????????????????????��???????????????????????????
??????????????????????????????????????��????????????????????????��????????????????????????
- ???????????????????? 3000 ??????????????????????????????????????????????
- ???????????????????? 2100 ??????????????????????????????????????????????
- ???????��??????????????????????????????????????????????????????????????[???????]??
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。