搜索词

飞利浦支持

���Ϊ������Ũ�����Ȼ�������

发表于 2026 �� 5 �� 14 ��

???????/????????????????????????????????????????????????????????????��?????????????????????????????????????????��???????????????????��?????????��???????????

????????????????????????��?????????????��??????????????????? CA6700????

?????????????????��???????????????????????????????????��???????????? 30 ?????

????????
1.?????????????????��??
2.?????��??????????? LatteGo?????????????????
3.????? AquaClean ?????????????????????
4.????????????????????????????????��? ???????��?????????????????????/????��?????????????
5.???????????��?????????????????? (1.5 L)??
6.?????????
7.???????/?????? 3 ???????? Start/Stop ??????????????
8.??????????��???????/??????????????????????????��?
9.?????????????????????????????????? 10.????????????????????????????????????????????
11.?????????
12.????????????????
13.??????????????????????????/????��??????????????????
14.???????????????????????��????????????????3??????

???????
1.?????/?????????????????????????? 3 ?????
2.???????��????????????????????????????????��???????
3.???????????????????????????????��?
4.???????????????
5.?????????????????????????????
6.AquaClean ????????????????????????��? AquaClean ??????
7.??????��?????????��? AquaClean ???????

Play Pause
  1. ????????????????????????????��??????????
  2. ???????????????????
  3. ??? LatteGo ????????????????????
  4. ?????????????????????????????????
  5. ??????????????????? AquaClean ???????
  6. ???????????????????????????????????????????/????��????????????????????
  7. ??????????????1.5 ?????????????????????��???
  8. ?????/???????????????????????????? 30 ????????????????????????????????
  9. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????��?
  10. ??????��?????????��? AquaClean ???????
?????????????????????????????��? AquaClean ?????????? AquaClean ????????????????????
Play Pause
????????
1.?????????????????��
2.?????��??????????? LatteGo????????????????
3.????? AquaClean ???????????????????
4.????????????????????????????????��? ???????��?????????????????????/????��?????????????
5.???????????��?????????????????? (1.5 L)
6.??????
7.???????/?????? 3 ???????? Start/Stop ??????????????
8.??????????��?????/??????????????????????��???
9.?????????????????????????????????? 10.????????????????????????????????????????????
11.???????
12.??????????????
13.????????????????????????/????��??????????????????
14.???????????????????????��????????????????3??????

???????
1.?????/???????????????????????? 3 ????
2.???????��????????????????????????????????��??????
3.???????????????????????????????
4.??????????????
5.??????????????????????????????????
6.AquaClean ????????????????????????��? AquaClean ?????
7.??????��?????????��? AquaClean ?????
Play Pause

???????

  • ??????��??????????????????��??????????????????????????????????????????????????????��????��??
  • ???????????????????????????www.home-appliances.philips/parts-accessories??
  • ??��???????��???????????��????��??

???????2????????

  1. ?????????????? OK ?????????????????MENU????????? START CALC CLEAN????????????? OK??
  2. ?????????????????????????????? MIN???????��???????????????????????? AquaClean ??????
  3. ????????????????????????????
  4. ??????????????
  5. ?????????��???????? 1.5 L ??????
  6. ?????????????????????????????????? CALC CLEAN?????????��?????? OK??
  7. ????????��????????? 30 ???????????????????????????????????????????
  8. ?????????????????????????? CALC CLEAN?????????��??
  9. ??????????????????????? MIN???????��????????????????????
  10. ?????????????��?????? OK??
  11. ?????????????��??????��?????????? 3 ?????????????????????????y?��???????
  12. ?????????????????????? OK ?????????????????????????
  13. ????????????????????????????????
  14. ????��? AquaClean ??????

???????? AquaClean ????????????????


?????????????��??

  • ??????????
  • ????? CALC CLEAN?????????��??????????????????????????��??????

????????????????????????

  • ????????????
  • ???? 2 ?????????????????????
  • ??????????��??????????????????????��?????

???????????????????? 5000 ??????????????????????????????????????????????

Play Pause
????????
1.?????????[???????](Start Calc Clean)??
2.?? CAPPUCCINO ???????????????
3.????????????????????????????????????????????????????
4.??????????????????????
5.????????????????????????
6.??????????????????/????��?????
7.????????????��?
8.??????????????????��????????
9.?? CAPPUCCINO ?????????????????

????????????????????? ESPRESSO ????????????????????????????????????????????

???????
1.????????????????????????????????????��????????????
2.??????????????????????
3.???????????????????????��????????????
4.????????????????????
5.???????
6.?? CAPPUCCINO ????????????????

???????????????????��??????????????????????��???????????????????????????

??????????????????????????????????????��????????????????????????��????????????????????????
???????????????????? 3000 ??????????????????????????????????????????????
Play Pause
???????????????????? 2100 ??????????????????????????????????????????????
Play Pause
???????��??????????????????????????????????????????????????????????????[???????]??
联系飞利浦

我们很乐意为您服务

联系飞利浦

我们很乐意为您服务

在寻找别的东西吗？

了解所有飞利浦支持选项

支持主页

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。