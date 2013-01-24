我的飞利浦声波电动牙刷发出巨大噪声
飞利浦 Sonicare 牙刷采用强劲的振动，可产生高达每分钟 62000 次的刷头振动。产生的声音比无振动的手动牙刷更大。如果您是首次使用电动牙刷，可能需要一段时间适应电动刷牙。
如果您发现噪音级别异常，请尝试遵循我们的故障排除建议或观看下方视频来解决此问题。
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确定噪音的来源
- 取下刷头。取下刷头后，您是否仍然可以听到同样大的噪音？
如果是，则噪音来自手柄。请联系我们以获取进一步帮助。
如果不是（噪音较小），则噪音可能来自刷头。阅读下一个建议。
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刷头未装好
- 重新安装刷头。确保刷头已牢固安装到位且没有松动或晃动。手柄和刷头之间有小间隙是正常现象。这是振动所必需的。
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刷头磨损
- 如果同一刷头已使用超过三个月，则您可能需要更换刷头。由于牙刷头磨损，它们可能会开始产生更多噪音。我们建议每三个月更换一次刷头。
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使用飞利浦品牌原装刷头
- 与正品飞利浦 Sonicare 刷头相比，仿制的刷头可能会发出更大的噪音。建议您使用正品飞利浦 Sonicare 刷头。您可以从我们的网上商城购买这些备件。
如果这些建议无法解决问题，请联系我们以获取进一步帮助。