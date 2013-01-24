我的飞利浦声波电动牙刷发出巨大噪声

飞利浦 Sonicare 牙刷采用强劲的振动，可产生高达每分钟 62000 次的刷头振动。产生的声音比无振动的手动牙刷更大。如果您是首次使用电动牙刷，可能需要一段时间适应电动刷牙。



如果您发现噪音级别异常，请尝试遵循我们的故障排除建议或观看下方视频来解决此问题。

