我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅的显示屏显示 5 或 6 根横线
如果您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅的显示屏显示 5 或 6 根横线，请参阅以下相关故障排除建议。
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我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅的显示屏显示 5 根横线
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如果飞利浦 Airfryer 空气炸锅的显示屏上显示 5 根横线，则存在错误代码，我们建议执行以下操作：
- 请拔下产品插头，让其静置 5 分钟，然后重新插入插头。
- 如果您的显示屏仍显示横线，请致电飞利浦服务热线或联系您所在国家/地区的客户服务中心。
注意：如果 Airfryer 空气炸锅的显示屏上显示其他异常字符，则表示液晶显示屏无法正常工作。请寄送产品以进行维修。
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我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅的显示屏显示 6 根横线
- 如果飞利浦 Airfryer 空气炸锅的显示屏上显示 6 根横线，则存在错误代码，我们建议执行以下操作：
- 请拔下产品插头，让其静置 5 分钟，然后重新插入插头。
- 如果您的显示屏仍显示横线，请致电飞利浦服务热线或联系您所在国家/地区的客户服务中心。
注意：如果 Airfryer 空气炸锅的显示屏上显示其他异常字符，则表示液晶显示屏无法正常工作。请寄送产品以进行维修。