主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

产品
获得您所需的支持
b2c.base.get-support.title
b2c.base.get-support.cta

使用 Smart Chef 程序烹饪时我无法暂停飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL Premium

无法暂停飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL Premium 的 Smart Chef 程序，否则将无法计算烹饪温度和时间。

如果您需要在烹饪过程中打开产来检查食物状态或进行翻动或旋转，烹饪时间将会作出相应调整。

b2c-catalog.st22-ct-troubleshooting-issues.title

应用程序 (2)
温度问题 (1)
电源/充电/电池寿命 (1)
性能 (1)
噪音 (1)
错误通知 (1)
显示屏 (1)