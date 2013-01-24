使用 Smart Chef 程序烹饪时我无法暂停飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL Premium

无法暂停飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL Premium 的 Smart Chef 程序，否则将无法计算烹饪温度和时间。



如果您需要在烹饪过程中打开产来检查食物状态或进行翻动或旋转，烹饪时间将会作出相应调整。