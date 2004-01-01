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荷兰皇家飞利浦是一家专注于技术的公司，致力于通过在医疗保健、优质生活和照明领域的有意义创新提升人们生活品质。公司在心脏监护、紧急护理与家庭医疗保健、节能照明解决方案与新型照明应用以及男性剃须和仪容产品、口腔护理产品等方面均居于领先地位。 关于飞利浦 更多信息
荷兰皇家飞利浦是一家专注于技术的公司，致力于通过在医疗保健、优质生活和照明领域的有意义创新提升人们生活品质。公司在心脏监护、紧急护理与家庭医疗保健、节能照明解决方案与新型照明应用以及男性剃须和仪容产品、口腔护理产品等方面均居于领先地位。
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病人和医疗护理人员是飞利浦医疗保健系统的核心，我们提供的服务跨越了单纯保健服务的界限，可以为用户提供综合的、出色的医疗保健服务体验，可以极大改善病人的医护效果，并明显降低整体医护成本。 飞利浦作为心脏病、肿瘤、危急护理以及妇女领域的保健专家，始终致力于研发并提供全面的医疗保健解决方案以为用户提供物超所值的保健服务，包含了从疾病预防、放射诊断到治疗，再到健康管理以及监测等等。 关于飞利浦医疗保健 更多信息
病人和医疗护理人员是飞利浦医疗保健系统的核心，我们提供的服务跨越了单纯保健服务的界限，可以为用户提供综合的、出色的医疗保健服务体验，可以极大改善病人的医护效果，并明显降低整体医护成本。
飞利浦作为心脏病、肿瘤、危急护理以及妇女领域的保健专家，始终致力于研发并提供全面的医疗保健解决方案以为用户提供物超所值的保健服务，包含了从疾病预防、放射诊断到治疗，再到健康管理以及监测等等。
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