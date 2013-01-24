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2020

11月05日 – 11月10日

2020 第三届中国国际进口博览会 

 

展会地点：上海国家会展中心 医疗器械及医疗保健馆H8.1 A02-004/C05-002

 

在此次进博会上，飞利浦携最新的健康科技创新成果，围绕“健康关护全程”，带来覆盖健康生活方式、疾病预防、精准诊断、介入治疗到家庭护理的整体解决方案。飞利浦展台位于“医疗器械及医疗保健馆” （H8.1 A02-004/C05-002），我们诚邀您的莅临！

 

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10月19日 – 10月22日

CMEF 2020
中国国际医疗器械博览会  

 

展会地点：上海国家会展中心 HALL 3  C21

 

在本届博览会上，飞利浦将展示通过整合以互联、数字化、人工智能等技术驱动的健康医疗数字化创新解决方案，为客户提供更好的创新技术、创新产品以及数字化创新的产品 / 服务组合，无缝连接院内院外，关护全程，同心赋能。

 

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08月21日 – 08月23日

2020 中华医院信息网络大会暨中国医疗信息技术展览  

 

展会地点：南京国际展览中心A厅（江苏省南京市龙蟠路88号）C033

 

中华医院信息网络大会是国内医疗信息化领域最具权威和代表性的年度展会，已经成功举办20届以上，在我国医疗信息化和智能化研究、提升各级医疗卫生机构信息化能力建设、不断创新医疗服务模式、提高医疗服务质量效率、推动智慧医院建设、增强人民群众就医获得感等方面作出了突出贡献。届时，飞利浦展台欢迎您的莅临！ 

 

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2019

11月05日 - 11月10日

2019 第二届中国国际进口博览会  

 

展会地点：上海国家会展中心 医疗器械及医药保健区7.1H A04-002

 

飞利浦将继续围绕“健康关护全程”，为第二届中国国际进口博览会带来了飞利浦全球最新的创新成果，助力“健康中国2030”目标的实现。展会上将向您呈现四大亮点，包括：智能互联消费产品，诊断影像设备和智能化信息系统，针对心脑血管、肿瘤、重症危急和睡眠呼吸领域的整体解决方案和5G时代健康生活。

 

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10月26日

2019 上海市高校红十字应急救护挑战赛  

 

大赛地点：上海市青少年校外活动营地东方绿舟

 

为进一步加强应急救护技能，推动高校红十字救护队建设，市红十字会与市教育委员会将在每年联合开展高校红十字应急救护比赛。2019年，学校红十字应急救护技能比赛被列入上海市红十字青少年文化节的主体活动，备受各机关单位的重视，规模超过历届水准。

 

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08月16日- 08月18日

CHINA HOSPEQ 
2019第28届中国国际医用仪器设备展览会暨技术交流   

 

展会地点：北京国家会议中心

 

第28届中国国际医用仪器设备展览会暨技术交流会（CHINA HOSPEQ）上，飞利浦将携覆盖胸痛/卒中中心、肿瘤中心、睡眠呼吸中心、监护与分析及诊疗关护等领域的由大数据、互联科技和人工智能驱动的整体解决方案亮相展会。飞利浦大中华区介入治疗业务总经理张唯将参加8月17日上午的专题会议“5G下医联体心血管双中心融合之道分论坛”。同期还将举办第11届北京医学影像发展论坛。

 

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07月28日

飞利浦超声全国A.R.T.论坛

 

论坛地点：北京嘉里大酒店

 

论坛以“超声临床科研和高级应用”为主题。18位来自国际、国内的超声专家以及产业界资深专家，分别针对超声技术的发展愿景、先进超声技术的临床科研和应用开展主题报告。260多位来自全国各地的超声专家及合作伙伴参与。

 

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07月27日

2019 健康科技人工智能峰会 - 广州场

 

峰会地点：广州 天河希尔顿酒店

 

由中国生物医学工程学会主办，中国生物医学工程学会医学人工智能分会、飞利浦健康科技协办，中山大学联合支持的 “2019健康科技人工智能峰会”将于2019年7月28日在广州召开。大会以“AI赋能，创智无界” 为主题，邀请了顶级专家、学者、前沿物理学家、产业界优秀人才，围绕当前人工智能在放射肿瘤领域的热点话题、核心技术等展开探讨。

 

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07月13日

2019 健康科技人工智能峰会 - 北京场

 

峰会地点：北京 清华大学， 主楼接待厅

 

由中国生物医学工程学会主办，中国生物医学工程学会医学人工智能分会、飞利浦健康科技协办，清华大学生物医学影像研究中心联合支持的“2019健康科技人工智能峰会”将于2019年7月13日在北京召开。大会以“AI赋能，创智无界” 为主题，分为中枢神经、肿瘤、心血管成像三大板块，邀请了权威临床医生、前沿物理学家、顶尖生物学家，共同回顾医学成像领域最新的技术、放眼未来的磁共振技术方向、展示这些技术在临床中的应用、并探讨这些技术与人工智能迸发的火花以及潜在的问题。

 

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06月29日

2019 健康科技人工智能峰会 - 上海场

 

峰会地点：上海 . 浦东嘉里大酒店，三楼，上海大宴会厅

 

由中国生物医学工程学会主办，中国生物医学工程学会医学人工智能分会、上海市生物医学工程学会、飞利浦健康科技协办，阿里巴巴集团、上海华山医院联合支持的 “2019健康科技人工智能会”将于2019年6月29日在上海召开。大会以“AI赋能，创智无界” 为主题，汇聚国内外顶级专家、学者和产业界优秀人才，围绕当前人工智能在健康领域的热点话题、核心技术等展开探讨。

 

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05月14日 – 05月17日

CMEF 2019
中国国际医疗器械博览会

 

展会地点：上海国家会展中心 HALL 1  1F14

 

在本届博览会上，飞利浦将展示通过整合以互联、数字化、人工智能等技术驱动的健康医疗数字化创新解决方案，为客户提供更好的创新技术、创新产品以及数字化创新的产品 / 服务组合，无缝连接院内院外，真正搭建医疗关护网络，助力医疗关护实现 “四重目标”：改善患者体验，提高健康水平，改善医护人员的工作生活，降低医疗成本。

 

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04月01日 – 04月05日

2019 国际医学人工智能峰会

 

峰会地点：中国·上海世博中心 四层T01

 

本次论坛邀请国内外专家学者展望医学人工智能发展趋势，探讨医学人工智能应用发展与监管政策，并设置医学人工智能临床应用、医疗人工智能监管政策、医用机器人、医疗健康可穿戴设备、移动健康APP、5G医疗、生物医药工业互联网、生物医药投融资等分论坛。会议同期举办国际医学人工智能展览会。

 

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03月22日 – 03月24日

CHINA MED 2019
第三十一界国际医疗仪器设备展览会

 

展会地点：北京国家会议中心 2A010

 

本届展会的主题是“智慧医疗 点亮健康” ，CHINA MED 一直秉承产品高端化、学术权威化的宗旨，致力于打造医疗健康行业独具创新性、智能化的交流展示平台。在医疗健康领域，飞利浦的云、大数据和人工智能等技术将发挥越来越重要的作用，以创新的智能化技术改善更多医疗和健康服务。

 

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2018

11月05日 – 11月10日

2018中国国际进口博览会

 

展会地点：国家会展中心，上海市崧泽大道333号  7.1H C3-04

 

中国首届国际进口博览会让飞利浦提供展示平台，与客户分享我们的飞利浦医疗健康科技创新产品与解决方案。飞利浦帮助人们健康地生活，将全球创新与本土相结合，帮助应对中国的医疗挑战，充分支持“健康中国2030”规划。

 

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首届飞利浦超声全国A.R.T.论坛

 

论坛地点：北京嘉里大酒店

 

A.R.T.论坛以“超声临床科研和高级应用”为主题，为飞利浦超声用户提供一个国际、国内的科研交流平台，为飞利浦研发团队与中国超声医师之间架设沟通协作的桥梁，致力于将全球化视野与本地临床洞察紧密结合，加速产品到临床广泛应用的转化。我们将携手来自“产、学、研、用”各界的国内、外超声专家，一起透视未来超声发展、共同探讨新技术和新解决方案的临床应用。

 

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