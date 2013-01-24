展会地点：上海国家会展中心 医疗器械及医疗保健馆H8.1 A02-004/C05-002
在此次进博会上，飞利浦携最新的健康科技创新成果，围绕“健康关护全程”，带来覆盖健康生活方式、疾病预防、精准诊断、介入治疗到家庭护理的整体解决方案。飞利浦展台位于“医疗器械及医疗保健馆” （H8.1 A02-004/C05-002），我们诚邀您的莅临！
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11月05日 – 11月10日
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2020 第三届中国国际进口博览会
展会地点：上海国家会展中心 医疗器械及医疗保健馆H8.1 A02-004/C05-002
在此次进博会上，飞利浦携最新的健康科技创新成果，围绕“健康关护全程”，带来覆盖健康生活方式、疾病预防、精准诊断、介入治疗到家庭护理的整体解决方案。飞利浦展台位于“医疗器械及医疗保健馆” （H8.1 A02-004/C05-002），我们诚邀您的莅临！
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10月19日 – 10月22日
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CMEF 2020
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08月21日 – 08月23日
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2020 中华医院信息网络大会暨中国医疗信息技术展览
展会地点：南京国际展览中心A厅（江苏省南京市龙蟠路88号）C033
中华医院信息网络大会是国内医疗信息化领域最具权威和代表性的年度展会，已经成功举办20届以上，在我国医疗信息化和智能化研究、提升各级医疗卫生机构信息化能力建设、不断创新医疗服务模式、提高医疗服务质量效率、推动智慧医院建设、增强人民群众就医获得感等方面作出了突出贡献。届时，飞利浦展台欢迎您的莅临！
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11月05日 - 11月10日
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2019 第二届中国国际进口博览会
展会地点：上海国家会展中心 医疗器械及医药保健区7.1H A04-002
飞利浦将继续围绕“健康关护全程”，为第二届中国国际进口博览会带来了飞利浦全球最新的创新成果，助力“健康中国2030”目标的实现。展会上将向您呈现四大亮点，包括：智能互联消费产品，诊断影像设备和智能化信息系统，针对心脑血管、肿瘤、重症危急和睡眠呼吸领域的整体解决方案和5G时代健康生活。
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10月26日
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2019 上海市高校红十字应急救护挑战赛
大赛地点：上海市青少年校外活动营地东方绿舟
为进一步加强应急救护技能，推动高校红十字救护队建设，市红十字会与市教育委员会将在每年联合开展高校红十字应急救护比赛。2019年，学校红十字应急救护技能比赛被列入上海市红十字青少年文化节的主体活动，备受各机关单位的重视，规模超过历届水准。
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08月16日- 08月18日
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CHINA HOSPEQ
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07月28日
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飞利浦超声全国A.R.T.论坛
论坛地点：北京嘉里大酒店
论坛以“超声临床科研和高级应用”为主题。18位来自国际、国内的超声专家以及产业界资深专家，分别针对超声技术的发展愿景、先进超声技术的临床科研和应用开展主题报告。260多位来自全国各地的超声专家及合作伙伴参与。
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07月27日
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2019 健康科技人工智能峰会 - 广州场
峰会地点：广州 . 天河希尔顿酒店
由中国生物医学工程学会主办，中国生物医学工程学会医学人工智能分会、飞利浦健康科技协办，中山大学联合支持的 “2019健康科技人工智能峰会”将于2019年7月28日在广州召开。大会以“AI赋能，创智无界” 为主题，邀请了顶级专家、学者、前沿物理学家、产业界优秀人才，围绕当前人工智能在放射肿瘤领域的热点话题、核心技术等展开探讨。
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07月13日
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2019 健康科技人工智能峰会 - 北京场
峰会地点：北京 . 清华大学， 主楼接待厅
由中国生物医学工程学会主办，中国生物医学工程学会医学人工智能分会、飞利浦健康科技协办，清华大学生物医学影像研究中心联合支持的“2019健康科技人工智能峰会”将于2019年7月13日在北京召开。大会以“AI赋能，创智无界” 为主题，分为中枢神经、肿瘤、心血管成像三大板块，邀请了权威临床医生、前沿物理学家、顶尖生物学家，共同回顾医学成像领域最新的技术、放眼未来的磁共振技术方向、展示这些技术在临床中的应用、并探讨这些技术与人工智能迸发的火花以及潜在的问题。
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06月29日
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2019 健康科技人工智能峰会 - 上海场
峰会地点：上海 . 浦东嘉里大酒店，三楼，上海大宴会厅
由中国生物医学工程学会主办，中国生物医学工程学会医学人工智能分会、上海市生物医学工程学会、飞利浦健康科技协办，阿里巴巴集团、上海华山医院联合支持的 “2019健康科技人工智能会”将于2019年6月29日在上海召开。大会以“AI赋能，创智无界” 为主题，汇聚国内外顶级专家、学者和产业界优秀人才，围绕当前人工智能在健康领域的热点话题、核心技术等展开探讨。
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05月14日 – 05月17日
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CMEF 2019
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04月01日 – 04月05日
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2019 国际医学人工智能峰会
峰会地点：中国·上海世博中心 四层T01
本次论坛邀请国内外专家学者展望医学人工智能发展趋势，探讨医学人工智能应用发展与监管政策，并设置医学人工智能临床应用、医疗人工智能监管政策、医用机器人、医疗健康可穿戴设备、移动健康APP、5G医疗、生物医药工业互联网、生物医药投融资等分论坛。会议同期举办国际医学人工智能展览会。
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03月22日 – 03月24日
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CHINA MED 2019
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11月05日 – 11月10日
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2018中国国际进口博览会
展会地点：国家会展中心，上海市崧泽大道333号 7.1H C3-04
中国首届国际进口博览会让飞利浦提供展示平台，与客户分享我们的飞利浦医疗健康科技创新产品与解决方案。飞利浦帮助人们健康地生活，将全球创新与本土相结合，帮助应对中国的医疗挑战，充分支持“健康中国2030”规划。
论坛地点：北京嘉里大酒店
A.R.T.论坛以“超声临床科研和高级应用”为主题，为飞利浦超声用户提供一个国际、国内的科研交流平台，为飞利浦研发团队与中国超声医师之间架设沟通协作的桥梁，致力于将全球化视野与本地临床洞察紧密结合，加速产品到临床广泛应用的转化。我们将携手来自“产、学、研、用”各界的国内、外超声专家，一起透视未来超声发展、共同探讨新技术和新解决方案的临床应用。