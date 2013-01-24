30 多年来，飞利浦新安怡一直致力于在全球范围内构建可信赖的合作伙伴网络，其中包括科学家、研究机构、医疗专业人员及父母。我们致力于提供母乳喂养、婴幼儿喂养 及 婴幼儿发育领域的新研究成果，并把新理念转化为创新设计的产品和服务。

今年的研讨会在德国柏林举办，在会上我们探讨了关于“行之有效的母乳喂养方法—从医院到家庭”的新科学见解。这一特殊计划解决了影响母乳喂养的一些关键问题，如“分娩方法与分娩护理”、“新生儿期的更好护理” 以及 “从住院护理过渡到家庭护理”。所有讨论旨在促进对话，为帮助产妇实现母乳喂养以及延长母乳喂养时间提供新的观点和策略。