30 多年来，飞利浦新安怡一直致力于在全球范围内构建可信赖的合作伙伴网络，其中包括科学家、研究机构、医疗专业人员及父母。我们致力于提供母乳喂养、婴幼儿喂养
今年的研讨会在德国柏林举办，在会上我们探讨了关于“行之有效的母乳喂养方法—从医院到家庭”的新科学见解。这一特殊计划解决了影响母乳喂养的一些关键问题，如“分娩方法与分娩护理”、“新生儿期的更好护理”
在本
第一天，2019 年 3 月 15 日周五
为期半天的全体会议和研讨会，讨论和探索关于结束母乳喂养的新科学思路，晚间安排会议晚宴。
在护理系统内实现更好的母乳喂养
了解分娩方法的新见解、健康护理专业人员在影响母乳喂养方面起到的作用和以家庭为中心的护理。
第二天，2019 年 3 月 16 日周六
一整天的小组讨论、全体会议和海报展示，探索关于母乳喂养的新科学思路。
优化新生儿重症监护室 (NICU) 护理环境以提高母乳喂养率
了解有关早产儿与妈妈建立亲子关系及其数字解决方案的新见解，这有助于促进健康的母乳喂养实践和克服母乳喂养中的挑战。
关于母乳喂养计划和健康护理专业人员作用的全球观点
通过多学科专业人员网络提高母乳喂养率，有助于更轻松地从医院护理过渡到家庭护理。
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解