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展会活动

2019 年 3 月 15 - 16 日

飞利浦新安怡 2019 年度学术研讨会

行之有效的，母乳喂养方法  

从医院到家庭
研讨会视频
    柏林

    第一天，2019 年 3 月 15 日周五

    为期半天的全体会议和研讨会，讨论和探索关于结束母乳喂养的新科学思路，晚间安排会议晚宴。

     

    在护理系统内实现更好的母乳喂养

    了解分娩方法的新见解、健康护理专业人员在影响母乳喂养方面起到的作用和以家庭为中心的护理。

     

    第二天，2019 年 3 月 16 日周六

    一整天的小组讨论、全体会议和海报展示，探索关于母乳喂养的新科学思路。

     

    优化新生儿重症监护室 (NICU) 护理环境以提高母乳喂养率

    了解有关早产儿与妈妈建立亲子关系及其数字解决方案的新见解，这有助于促进健康的母乳喂养实践和克服母乳喂养中的挑战。

     

    关于母乳喂养计划和健康护理专业人员作用的全球观点

    通过多学科专业人员网络提高母乳喂养率，有助于更轻松地从医院护理过渡到家庭护理。

    了解有关该计划的更多信息

    如需更多信息

    请访问飞利浦新安怡的专业站点

    2018 年度学术研讨会摘要

    飞利浦新安怡 2018 年度学术研讨会

    2018 年 3 月 16 - 17 日

    飞利浦新安怡 2018 年度学术研讨会
    有关喂养和睡眠的研究；从胎儿期到儿童期

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    学术研讨会手册
    学术研讨会手册 
    十余位国际专家介绍了他们在婴幼儿、母乳喂养，以及睡眠行为等领域的观点和策略。
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    临床总结手册

    临床总结手册

    30 多年来，飞利浦新安怡一直致力于与全球范围内值得信赖的伙伴们合作，包括如科研专家、研究机构、医疗专业人员及父母。我们不断推出母乳喂养、婴幼儿喂养及婴幼儿发育领域的新研究成果，并把新理念转化为创新设计的产品和服务。

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      媒体图库

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      飞利浦新安怡 2019 年度学术研讨会
      “以家庭为重心的护理；从证据到实践” 演讲人：Björn Westrup 博士
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      “孕妇与助产士的伙伴关系” 演讲人：Franka Cadée 女士
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      “母乳喂养在预防产后抑郁症方面的作用” 演讲人：Tim Walrave 博士
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      “护理的持续性：支持母乳喂养是过渡到社区护理的关键组成部分” 演讲人：Marlies Rijnders 博士
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      “哺乳期支持：从医院到家庭” 演讲人：Bettina Kraus 女士
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      “关于新生儿重症监护室 (NICU) 设计的重新思考，以改善健康成果” 演讲人：Valerio Romano 博士 
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      往届研讨会

      2017 年度新安怡学术研讨会地点

      回顾 2017 年度研讨会

       

      鼓励更多妈妈为宝宝提供母乳喂养；从生理机制到临床实践。

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      2018 年度新安怡学术研讨会地点

      回顾 2018 年度研讨会

       

      从胎儿期到儿童期有关喂养和睡眠的研究

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