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心脏学
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非凡能力开始于精良的引导工具——为承诺在结构性心脏病微创介入手术中达到最佳效果的心脏团队而设计。
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经导管二尖瓣修复 手术，为减少二尖瓣返流症状带来希望。飞利浦创新的解决方案可以简化工作流程，改善结果。
家庭呼吸关爱
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飞利浦伟康限制性肺疾病的关护
飞利浦伟康为限制性肺疾病患者提供创伤性更小、功能更多样化的通气治疗方案。
母婴关爱
生长发育关护解决方案|飞利浦医疗保健
飞利浦公司为您提供围绕家庭并以患儿为中心¬的生长发育关护解决方案，切实满足从怀孕到分娩，从出生到回归家庭的整个过程中家庭与宝宝的所有护理需求。
放射学
确诊：在正确时间进行的正确检查
在当今基于价值的报销环境下，确诊非常必要。找到放射解决方案能帮助您做出自信的诊断。
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睡眠呼吸暂停综合征关爱
睡眠呼吸暂停治疗
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