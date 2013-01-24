医院与行业的关系变化

迈阿密心血管研究所与飞利浦的合作已有三十多年历史，引进新技术对该机构而言至关重要，有助于吸引人才，通过创新的工作环境，激励员工不断学习和成长。
双方的合作关系注重双向反馈以及创新设计方面的紧密合作。
迈阿密心血管研究所首席运营官Carol Melvin说：“很多与我们合作的医疗健康供应商或公司仅对商业关系感兴趣。我们与员工和医生共同打造了重视引进新技术的工作环境。我们的员工对新的工作方法和提供医疗服务的新技术充满兴趣和学习欲望。”
迈阿密心血管研究所与飞利浦的合作已有三十多年历史，引进新技术对该机构而言至关重要，有助于吸引人才，通过创新的工作环境，激励员工不断学习和成长。
双方的合作关系注重双向反馈以及创新设计方面的紧密合作。
迈阿密心血管研究所首席运营官Carol Melvin说：“很多与我们合作的医疗健康供应商或公司仅对商业关系感兴趣。我们与员工和医生共同打造了重视引进新技术的工作环境。我们的员工对新的工作方法和提供医疗服务的新技术充满兴趣和学习欲望。”
技术为医院的运作和运营绩效提供支持，使医院能够缩短住院时间、强化患者安全并取得优质结果，而且技术在医院吸引、支持和激励人才方面也发挥了关键作用。
迈阿密心血管研究所创始人兼首席医疗官、医学博士Barry T. Katzen说：“我们不希望技术单纯地发挥技术层面的功用。技术必须切实给患者、医院系统、系统中的员工以及其他层面带来显而易见的成效。”
他补充说：“成效是多方面的，，比如缩短手术时间，减少手术创伤，不断提高易用性。有辆法拉利豪车却不知道怎么开，这才是真正的浪费。”
医疗技术供应商的传统角色是向医疗服务提供者出售所需的设备，但这一角色目前正在发生转变。由于医院在提供高质量和更具成本效益的医疗服务方面的压力不断加重，其与医疗技术行业的关系正从商品买卖转变为以咨询、紧密合作和风险共担为基础的合作关系。
Katzen博士说：“我们对供应商关系的定位确实会结合总体的发展路径加以考虑。我们认识到创新是我们研究所必须恪守的承诺，我们从事的领域也在发生变革。”
目前正逐步从讨论产品价格转向关注合作式思路和长期战略目标及愿景，循序渐进地过渡。
迈阿密心血管研究所也参与了医疗技术变革，例如为飞利浦Azurion图像引导治疗平台等业内尖端解决方案的开发提供宝贵的临床洞察。
Katzen博士说：“我们需要双向的供应商关系，不仅能让我们加入变革的行列，也能让我们患者真正从技术中受益。
作为临床创新的经营者和创造者，我们与飞利浦等供应商必须建立紧密的双向反馈关系。医疗服务领域的机遇正在发生变革，我们致力于成为这一变革的一部分。”
免责声明：
上述结果系该机构取得的独有成果，不一定能够反映其他机构可能取得的结果。