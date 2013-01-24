医院与行业的关系变化

技术为医院的运作和运营绩效提供支持，使医院能够缩短住院时间、强化患者安全并取得优质结果，而且技术在医院吸引、支持和激励人才方面也发挥了关键作用。

迈阿密心血管研究所创始人兼首席医疗官、医学博士Barry T. Katzen说：“我们不希望技术单纯地发挥技术层面的功用。技术必须切实给患者、医院系统、系统中的员工以及其他层面带来显而易见的成效。”

他补充说：“成效是多方面的，，比如缩短手术时间，减少手术创伤，不断提高易用性。有辆法拉利豪车却不知道怎么开，这才是真正的浪费。”