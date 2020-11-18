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    COVID-19 医疗中的常见问题

    V60是否可支持有创呼吸通气?
    可控的双水平气道正压通气（BiPAP）辅助系统可为存在自主呼吸的成年和儿科患者提供无创正压通气和有创通气支持。
    呼气口过滤是否能100%过滤患者的呼出气体？
    尽管它可以有效过滤（> 99.99%的过滤效果）从呼气口呼出的气体，但由于面罩密封垫与与皮肤接触不紧密导致的意外泄漏，大多数患者接口处—面罩端都会泄漏一些气体。
    细菌过滤器应该多久更换一次?
    过滤器更换的频率和时间会因患者和使用情况而异。建议在不同患者之间及定期（或按照制造商的说明）更换。
    可以将带有漂白剂的医院湿巾用于清洁飞利浦伟康的医院多患者使用面罩吗？
    请阅读完整的使用说明书，其中规定：不得使用漂白剂、酒精、含有漂白剂或酒精的清洁剂或含有柔顺剂或保湿剂的清洁剂。
    我们的无创和有创呼吸机应使用哪些过滤器？
    需要注意的是，V60呼吸机的设计具有三层过滤器：进气过滤器、送气端细菌过滤器和患者回路呼气口上的过滤器。建议客户遵循《V60 / V60 Plus呼吸机用户手册》中的指示，使用进气口过滤器过滤输送至患者的空气，始终在患者出气口使用送气端细菌过滤器，并建议在患者回路呼气口上使用过滤器。
    飞利浦是否加快了呼吸机和其他重症监护产品的生产？

    飞利浦正在夜以继日地努力加快医院呼吸机和其他重症监护产品的生产，以帮助诊断和治疗患有新型冠状病毒 (COVID-19) 的病人。正如 3 月最初所述，我们将于 5 月将医院呼吸机的生产量翻一番，到 2020 年第三季度将实现四倍的增长。

     

    我们提高产量的努力包括：

    • 招聘更多的制造员工并排班现有员工，以立即应对增加的需求；
    • 增加生产线并将班次增加到 24/7 班次；
    • 与飞利浦的供应商密切合作，确保材料的供应，以满足我们制造工厂扩大的生产需求；
    • 利用飞利浦的创新能力，重新调整相似产品系列的用途，以满足不断增加的需求；

     

    我们的最新声明位于飞利浦新闻中心

    飞利浦还提供哪些其他产品和服务来帮助诊断和治疗 COVID-19？

    我们目前最热门的产品包括病人生命体征监护仪、便携式呼吸机和用于无创和有创通气的医疗耗材，用于治疗各种呼吸疾病。

     

    用于管理 COVID-19 的飞利浦产品和解决方案包括：

    • 治疗呼吸系统疾病的重症护理点解决方案。其中包括用于监测病人生命体征和检测细微变化的病人监护解决方案，以及用于有创、无创和混合式通气的呼吸机和医疗耗材，以治疗各种呼吸疾病。
    • 诊断成像系统和服务，包括 CT、移动诊断 X 射线和超声，可帮助诊断呼吸疾病。

     

    您可以单击此处了解我们有关管理 COVID-19 的解决方案的更多信息。

    如何从飞利浦获得帮助？
    飞利浦正积极与医院、医疗技术行业、政府、世界卫生组织和其他卫生机构合作，以保障和支持救生医疗设备的生产和运送及提供医疗服务，以满足 COVID-19 的重要护理需求。如需更多帮助，您可以单击此处与我们联系。
    作为一家医院，在 COVID-19 期间联系飞利浦寻求帮助或支持的最佳方式是什么？
    请继续与您的客户主管或当地销售代表合作。如果您需要与飞利浦的领导对话，您的客户主管或当地销售代表可以帮助您进行这些讨论。如需更多帮助，您可以单击此处与我们联系。
    我可以为自己或爱人从飞利浦购买呼吸机吗？

    飞利浦有创和无创通气设备不面向个人出售，只能出售给医院、家庭医疗设备供应商（DME 公司）、长期护理机构、医疗运输和政府组织。

    如果有医生开具处方，飞利浦可提供多种呼吸和氧气产品组合。您可以在这里查看我们的睡眠和呼吸产品组合。

    可以获得哪些培训和技术支持资源？

    有关使用飞利浦设备的其他培训，我们制作了教程视频，可通过访问飞利浦 COVID-19 响应网站获取。

     

    关于技术支持和产品维修，我们强烈建议仅由经过培训且了解我们的呼吸机，具有相关经验，并且已经阅读并遵守维修手册中说明的维修人员维修飞利浦呼吸机。

    谁可以获得维修这些呼吸机所需的部件？
    客户可以继续直接从飞利浦客户主管或技术支持联系人处订购部件。第三方服务提供商可以继续通过分销商处订购部件。
    飞利浦在协助受 COVID-19 影响社区的过程中还做出了哪些其他努力？
    飞利浦基金会正在全球范围内努力应对中国、肯尼亚、意大利等国的 COVID-19 疫情。飞利浦基金会是飞利浦企业社会责任活动的统一平台，其创建时便拥有了这一信念：通过创新和协作，我们可以解决世界上最艰难的挑战，并在真正重要的地方发挥作用。飞利浦新闻中心将定期更新最新消息。
    COVID-19 将如何影响飞利浦的业务连续性？

    飞利浦拥有一个业务连续性管理系统，该系统符合国际业务连续性标准 ISO 22301:2012 并已获得相关认证。我们会不断根据卫生组织 (WHO) 和国家/地区主管部门的指导原则审查预防措施。

     

    尽管 COVID-19 还在流行，飞利浦仍能继续在世界各地开展业务。正如预期的那样，我们发现受影响最严重的地区对我们的消费产品组合的需求有所减少，对我们专业医疗产品组合的需求有所增加。

     

    飞利浦在全球范围内拥有均衡的制造能力，在北美、拉丁美洲、欧洲和亚洲设有制造中心，其中数个位于中国。根据我们的业务连续性系统，我们已在全球所有工厂中实施了相关的安全方案。

    超声系统上的空气过滤器是否可以过滤 COVID-19？
    根据不同偏好，推荐使用的传感器也有差别。对于体型较小的病人，线性阵列可能最合适，但也可以使用腹部曲面传感器。曲面阵列最适合全肺检查；但是，也可以使用心脏传感器，并且可以扫描肺部和心脏。

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    临床网络研讨会

    临床护理人员讨论与 COVID-19 治疗相关的主题。

    对 COVID-19 的临床响应

     

    一份来自飞利浦监测分析和治疗护理医疗办公室主任 Adam Seiver 博士的报告。

    观看录像

    COVID 时代的 TEE

     

    5 月 8 日 | 6:00 PM 北美东部夏令时

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    E30 设备培训 - 网络研讨会

     

    4 月 11 日

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    请致电: 800 810 0038

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    我们协调了资源和处理能力，帮助护理系统快速访问信息和医疗解决方案，以满足其病人的护理需求。
    适应

    积极适应

     
    我们正在调整和改进我们的产品和技术，以帮助应对疾病、病人群体和护理条件的挑战。
    连接

    建立连接

     
    我们正在利用我们的基础设施和平台连接护理团队，帮助护理系统在准备、响应和恢复工作中尽可能高效地进行沟通。
    看到我们周围活跃的救生社区，我们充满希望，我们备受鼓舞，专注于我们的核心职责：满足关键客户需求；确保员工的健康和安全；以及支持世界各地民众的幸福。

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