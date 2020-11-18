飞利浦正在夜以继日地努力加快医院呼吸机和其他重症监护产品的生产，以帮助诊断和治疗患有新型冠状病毒 (COVID-19) 的病人。正如 3 月最初所述，我们将于 5 月将医院呼吸机的生产量翻一番，到 2020 年第三季度将实现四倍的增长。
我们提高产量的努力包括：
我们的最新声明位于飞利浦新闻中心。
我们目前最热门的产品包括病人生命体征监护仪、便携式呼吸机和用于无创和有创通气的医疗耗材，用于治疗各种呼吸疾病。
用于管理 COVID-19 的飞利浦产品和解决方案包括：
飞利浦有创和无创通气设备不面向个人出售，只能出售给医院、家庭医疗设备供应商（DME 公司）、长期护理机构、医疗运输和政府组织。
如果有医生开具处方，飞利浦可提供多种呼吸和氧气产品组合。您可以在这里查看我们的睡眠和呼吸产品组合。
有关使用飞利浦设备的其他培训，我们制作了教程视频，可通过访问飞利浦 COVID-19 响应网站获取。
关于技术支持和产品维修，我们强烈建议仅由经过培训且了解我们的呼吸机，具有相关经验，并且已经阅读并遵守维修手册中说明的维修人员维修飞利浦呼吸机。
飞利浦拥有一个业务连续性管理系统，该系统符合国际业务连续性标准 ISO 22301:2012 并已获得相关认证。我们会不断根据卫生组织 (WHO) 和国家/地区主管部门的指导原则审查预防措施。
尽管 COVID-19 还在流行，飞利浦仍能继续在世界各地开展业务。正如预期的那样，我们发现受影响最严重的地区对我们的消费产品组合的需求有所减少，对我们专业医疗产品组合的需求有所增加。
飞利浦在全球范围内拥有均衡的制造能力，在北美、拉丁美洲、欧洲和亚洲设有制造中心，其中数个位于中国。根据我们的业务连续性系统，我们已在全球所有工厂中实施了相关的安全方案。
飞利浦 Respironics V60
用于有创通气
Philips MobileDiagnost wDR
移动数字射线照相系统
Philips IntelliVue 病人监护
基本操作
Philips IntelliVue 病人监护
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