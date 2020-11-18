飞利浦拥有一个业务连续性管理系统，该系统符合国际业务连续性标准 ISO 22301:2012 并已获得相关认证。我们会不断根据卫生组织 (WHO) 和国家/地区主管部门的指导原则审查预防措施。

尽管 COVID-19 还在流行，飞利浦仍能继续在世界各地开展业务。正如预期的那样，我们发现受影响最严重的地区对我们的消费产品组合的需求有所减少，对我们专业医疗产品组合的需求有所增加。

飞利浦在全球范围内拥有均衡的制造能力，在北美、拉丁美洲、欧洲和亚洲设有制造中心，其中数个位于中国。根据我们的业务连续性系统，我们已在全球所有工厂中实施了相关的安全方案。