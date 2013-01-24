遇到问题？请联系您的飞利浦代表或者致电：
400 810 0038（手机可拨打）/ 800 810 0038 与我们联系。
为了有效地帮助我们的客户满足其病人监测和心脏病学诊断需求，飞利浦提供了两类产品组合，其功能旨在为危重插管病人和危重未插管病人提供支持。
每个组合产品类别可以选择多个选项进行组合，以适应每个机构的要求和病人病情，在满足需求的同时提供灵活性。我们建立了内部流程来确定订单的优先级，并确保快速响应紧急客户咨询。请首先联系您的飞利浦代表。
您的飞利浦代表可以配置一套组合产品以满足您的需求，助您：
从我们的病人监护仪系列中选择您的监护仪和测量参数，包括：IntelliVue、Efficia 和 Goldway。该产品组合选项包含 CO2 测量，同时具有对患者心电进行监护功能，供诊断参考。
选择耗材和传感器 - 我们缩小了产品组合的选择范围。耗材和传感器对于获取病人和医护团队所需的临床读数至关重要。
飞利浦除颤监护仪可在您的医院中用作床旁监护仪或者除颤器。您可以使用除颤监护仪得到COVID-19 病人的监护参数包括：呼末CO2、SpO2、NBP、ECG，还可以进行除颤和经皮起搏治疗。
飞利浦AED则可在医院外的公共场所中被非医疗人士使用，对COVID-19 病人进行体外除颤治疗，但是需要注意防止病毒传染。
欧洲危重病医学会 (ESICM) COVID-19 马拉松网络研讨会
飞利浦荣幸地支持了 ESICM 在 COVID-19 教育方面做出的努力。ESICM 的 COVID-19 马拉松网络研讨会是一个现场、互动、虚拟的活动。活动中，国际专家和演讲嘉宾会进行持续的讨论、演讲和问题解答，交流最新消息、最佳实践，讨论当前形势，分享他们对冠状病毒和其他流行病的建议与经验。要获取免费网络研讨会和项目时间表的详细信息，请访问 https://esicm-tv.org/covid19
*并非所有产品线均在您所在的市场上销售。
申明：飞利浦设备教程、指引、资料和案例分享，仅供使用飞利浦设备的专业医疗人士参考，本内容不构成任何诊断或治疗建议。飞利浦设备的具体操作指引以产品使用说明为准。
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解