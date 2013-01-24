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COVID-19

病人监护产品支持临床工作者

对抗 COVID-19

遇到问题？请联系您的飞利浦代表或者致电：

400 810 0038（手机可拨打）/ 800 810 0038 与我们联系。

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COVID-19 管理的临床支持与资源


获取产品支持，包括清洁和消毒信息、

视频教程等。

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COVID-19 管理的产品与服务


探索用于管理 COVID-19 病人的全面产品和服务解决方案组合。
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    飞利浦病人监护可配置产品组合

    探索病人监护支持

    为了有效地帮助我们的客户满足其病人监测和心脏病学诊断需求，飞利浦提供了两类产品组合，其功能旨在为危重插管病人和危重未插管病人提供支持。

     

    每个组合产品类别可以选择多个选项进行组合，以适应每个机构的要求和病人病情，在满足需求的同时提供灵活性。我们建立了内部流程来确定订单的优先级，并确保快速响应紧急客户咨询。请首先联系您的飞利浦代表。

    重症监护消毒指南

    IntelliVue 监护仪消毒快速指南

    对于危重急性插管病人

    您的飞利浦代表可以配置一套组合产品以满足您的需求，助您：

     

    从我们的病人监护仪系列中选择您的监护仪和测量参数，包括：IntelliVue、Efficia 和 Goldway。该产品组合选项包含 CO2 测量，同时具有对患者心电进行监护功能，供诊断参考。

     

    选择耗材和传感器 - 我们缩小了产品组合的选择范围。耗材和传感器对于获取病人和医护团队所需的临床读数至关重要。

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    IntelliVue MX450 病人监护仪

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    IntelliVue MX550 病人监护仪

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    Efficia CM系列 病人监护仪(选配)

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    G30E病人监护仪(选配)

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    G40E病人监护仪(选配)

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    PageWriter TC50 心电图仪

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    对于危重急性非插管病人

    您的飞利浦代表可以配置一套组合产品以满足您的需求，助您：

     

    从我们的病人监护仪系列中选择您的监护仪和测量参数，包括：IntelliVue、Efficia 和 Goldway。该产品组合选项不包含 CO2 测量，同时具有对患者心电进行监护功能，供诊断参考。

     

    选择耗材和传感器 - 我们缩小了产品组合的选择范围。耗材和传感器对于获取病人和医护团队所需的临床读数至关重要。

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    Efficia CM系列 病人监护仪

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    G30E病人监护仪

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    G40E病人监护仪

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    PageWriter TC50 心电图仪

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    除颤监护仪/半自动体外除颤器

    飞利浦除颤监护仪可在您的医院中用作床旁监护仪或者除颤器。您可以使用除颤监护仪得到COVID-19 病人的监护参数包括：呼末CO2、SpO2、NBP、ECG，还可以进行除颤和经皮起搏治疗。

     

    飞利浦AED则可在医院外的公共场所中被非医疗人士使用，对COVID-19 病人进行体外除颤治疗，但是需要注意防止病毒传染。

    COVID-19 病人监护支持

    IntelliVue

    视频

    #1 - 基本操作简介

    #2 - 硬件：前部面板

    #3 - 主屏幕显示

    #4 - 更改波形顺序

    #5 - 更改报警限值

    #6 - 更改波形

    #7 - 更改简档

    #8 - 硬件：后部面板

    COVID-19 网络研讨会和活动

    ESICM 标识

    欧洲危重病医学会 (ESICM) COVID-19 马拉松网络研讨会

    飞利浦荣幸地支持了 ESICM 在 COVID-19 教育方面做出的努力。ESICM 的 COVID-19 马拉松网络研讨会是一个现场、互动、虚拟的活动。活动中，国际专家和演讲嘉宾会进行持续的讨论、演讲和问题解答，交流最新消息、最佳实践，讨论当前形势，分享他们对冠状病毒和其他流行病的建议与经验。要获取免费网络研讨会和项目时间表的详细信息，请访问 https://esicm-tv.org/covid19

    我们与您同在

    组织

    组织协调以提供帮助

     
    我们协调了资源和处理能力，帮助护理系统快速访问信息和医疗解决方案，以满足其病人的护理需求。
    适应

    积极适应

     
    我们正在调整和改进我们的产品和技术，以帮助应对疾病、病人群体和护理条件的挑战。
    连接

    建立连接

     
    我们正在利用我们的基础设施和平台连接护理团队，帮助护理系统在准备、响应和恢复工作中尽可能高效地进行沟通。

     *并非所有产品线均在您所在的市场上销售。

    申明：飞利浦设备教程、指引、资料和案例分享，仅供使用飞利浦设备的专业医疗人士参考，本内容不构成任何诊断或治疗建议。飞利浦设备的具体操作指引以产品使用说明为准。

    点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

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