为了有效地帮助我们的客户满足其病人监测和心脏病学诊断需求，飞利浦提供了两类产品组合，其功能旨在为危重插管病人和危重未插管病人提供支持。

每个组合产品类别可以选择多个选项进行组合，以适应每个机构的要求和病人病情，在满足需求的同时提供灵活性。我们建立了内部流程来确定订单的优先级，并确保快速响应紧急客户咨询。请首先联系您的飞利浦代表。