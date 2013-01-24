Trilogy100外形小巧、功能完善且应用广范，其简易性为临床医生及患者提供更为简便的操作体验。Trilogy100便携生命支持呼吸机，具备容量与压力支持双重通气模式，可满足医院及家庭的通气治疗需求。
|回路类型
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|温度
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|重量
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|尺寸
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|相对湿度
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|通气类型
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|容量模式
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|大气压力
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|压力模式
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|IPAP
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|用于主动呼气回路的呼气气道正压通气 (EPAP)
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|用于被动呼气回路的呼气气道正压通气 (EPAP)
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|用于被动呼气回路的持续正压气道通气 (CPAP)
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|用于主动呼气回路的呼气末正压通气 (PEEP)
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|用于被动呼气回路的呼气末正压通气 (PEEP)
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|压力支持通气（差压）
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|呼吸暂停率
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|回路断开
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|潮气量高
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|潮气量低
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|分钟通气量高
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|分钟通气量低
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|呼吸频率高
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|呼吸频率低
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|呼吸频率
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|潮气量
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|分钟通气量 l/min
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|吸气时间
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|漏气量 l/min
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|上升时间
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|吸气峰流量 l/min
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|延迟升压初始压力设置 cm H2O
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|吸气峰流量 cm H2O
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|延迟升压时间
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|Flex
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|平均气道压力 cm H2O
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|患者触发百分比 %
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|流量触发器敏感度 l/min
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|流量循环 %
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|I:E 比率
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|呼吸暂停率 BPM
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