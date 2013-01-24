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Trilogy100 通气模式完善的生命支持呼吸机

Trilogy100

通气模式完善的生命支持呼吸机

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Trilogy100外形小巧、功能完善且应用广范，其简易性为临床医生及患者提供更为简便的操作体验。Trilogy100便携生命支持呼吸机，具备容量与压力支持双重通气模式，可满足医院及家庭的通气治疗需求。

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规格

控制装置
控制装置
回路类型
  • PAP 主动呼气回路；被动呼气回路
温度
  • 5 – 40 °C
重量
  • 5 kg (11 lb)
尺寸
  • 16.68 cm 长 x 28.45 cm 宽 x 23.52 cm 高 (6.6" 长 x 11.2" 宽 x 9.3" 高)
相对湿度
  • 15 - 95 %
通气类型
  • 容量控制；压力控制；双水平
容量模式
  • 辅助通气 (AC)；同步间歇指令通气 (SIMV) (w/PS)；控制通气 (CV)
大气压力
  • 110 - 60 kPa
压力模式
  • 持续正压气道通气 (CPAP)；自主呼吸 (S)；自主呼吸 / 时间控制 (S/T)；时间控制 (T)；压力控制同步间歇指令通气 (PC-SIMV) (w/PS)
IPAP
  • 4 - 50 cm H₂O
用于主动呼气回路的呼气气道正压通气 (EPAP)
  • 0 - 25 cm H₂O
用于被动呼气回路的呼气气道正压通气 (EPAP)
  • 4 - 50 cm H₂O
用于被动呼气回路的持续正压气道通气 (CPAP)
  • 4 - 20 cm H₂O
用于主动呼气回路的呼气末正压通气 (PEEP)
  • 0 - 25 cm H₂O
用于被动呼气回路的呼气末正压通气 (PEEP)
  • 4 - 25 cm H₂O
压力支持通气（差压）
  • 0 - 30 cm H₂O
报警
报警
呼吸暂停率
  • 关闭；10 - 60 s
回路断开
  • 关闭；10 - 60 s
潮气量高
  • 关闭；0 - 200 ml
潮气量低
  • 关闭；0 - 200 ml
分钟通气量高
  • 关闭；0.1 - 99 l/min
分钟通气量低
  • 关闭；0.1 - 99 l/min
呼吸频率高
  • 关闭；4 - 80 BPM
呼吸频率低
  • 关闭；4 - 80 BPM
患者监测参数
患者监测参数
呼吸频率
  • 0 - 80
潮气量
  • 50 - 2000 ml
分钟通气量 l/min
  • 0 - 99
吸气时间
  • 0.3 - 5.0 sec
漏气量 l/min
  • 0 - 2000
上升时间
  • 1 - 6
吸气峰流量 l/min
  • 0 - 2000
延迟升压初始压力设置 cm H2O
  • 主动呼气回路：0 - 25 cm H2O；被动呼气回路：4 - 25 cm H2O；持续正压气道通气：4 - 19 cm H2O
吸气峰流量 cm H2O
  • 0 - 99
延迟升压时间
  • 关闭；5 - 45 分
Flex
  • 关闭；1 - 3
平均气道压力 cm H2O
  • 0 - 99
患者触发百分比 %
  • 0 - 100
流量触发器敏感度 l/min
  • 1 - 9
流量循环 %
  • 10 - 90
I:E 比率
  • 9.9:1 - 1:9.9
呼吸暂停率 BPM
  • 4 - 60
  • 国食药监（进)字2013第3544940号

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