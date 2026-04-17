Skip to main content
医疗专业
产品与服务
支持与联系
诊断成像
磁共振
MRI 系统
Prodiva 医用磁共振成像系统
Prodiva 医用磁共振成像系统
1.5T CS
MRI 系统
Prodiva 医用磁共振成像系统
1.5T CS
MRI 系统
可靠性和可预测性是实现磁共振业务一切可能的关键所在。全球安装使用的全数字技术久经考验，为您提供磁共振服务。无论用户的经验水平如何，简化后的工作流程总能让您轻松入门，为患者带来连贯一致的常规磁共振检查。选址安装成本低，可连续工作，轻松更新升级，系统的拥有总成本也因此可预测，使用起来得心应手。
联系我们
定位步骤去繁化简，工作流程快马加鞭
通过全数字技术获得连贯高品质的图像
分辨率显著提高
临床图像库
T2 SAG
MRCP
TRA TIR
COR T1
T2、T1和T2 FatSat
3D FFE WATS
无对比显影MRA
功能
定位步骤去繁化简，工作流程快马加鞭
工作流程可一定程度减少摆位步骤 ，并为您实现每日检查工作的加速。
通过全数字技术获得连贯高品质的图像
全数字技术助力您的磁共振实践提升到新高度。线圈信号数字化能够捕捉到纯净的磁共振信号，通过提升信噪比来增强图像质量并缩短检查时间。
分辨率显著提高
并行采集功能可在相同扫描时间内采集高分辨率的图像并以此提高诊断可信度。
显示更多
规格
磁体系统
场强
1.5T
孔径设计
60 cm
磁体重量
2700 kg
典型均匀性V-RMS
≤0.9 ppm（在45 cm DSV时）
HeliumSave 技术（液氦消耗技术）
是（液氦消耗）
最大 FOV
50 厘米
制冷剂消耗率
0l/h（正常运行时）
Stellar HP梯度
每个轴的最大振幅
33 mT/m
每个轴的最大切换率
120 T/m/s
射频传输
输出功率
18 kW
射频接收
独立接收通道数量
独立通道
模数转换器（ADC）位置
集成线圈：线圈内部 / 线圈正面：dStream界面
线圈至重建器的信号链
全数字
dStream
是
选址信息
最低选址要求
3.35 m × 5.25 m
天花板高度（最小值）
2.35 m
单个操作员工作流程
SmartSelect
是
SmartExam
是
SmartStart
是
SmartLink
是
SmartLine
是
显示更多
相关产品
Prodiva 医用磁共振成像系统
可靠性和可预测性是实现磁共振业务一切可能的关键所在。全球安装使用的全数字技术久经考验，为您提供磁共振服务。无论用户的经验水平如何，简化后的工作流程总能让您轻松入门，为患者带来连贯一致的常规磁共振检查。选址安装成本低，可连续工作，轻松更新升级，系统的拥有总成本也因此可预测，使用起来得心应手。
免责声明
医疗器械名称：磁共振成像系统Prodiva 1.5T CS
医疗器械生产企业名称：飞利浦医疗（苏州）有限公司
医疗器械注册证号：国械注准20193060112
广告批准文号：苏械广审(文)第240227-04305号
--
禁忌内容或者注意事项详见说明书
Prodiva 1.5T CS —— 医用磁共振成像系统 | 飞利浦医疗科技 - 飞利浦