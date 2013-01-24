Ingenia 3.0T可以提高影像科医生诊断信心，全新拓展的高级临床应用功能，引领未来磁共振的发展方向。通过业界首创的dStream全数字影像链,Ingenia 3.0T可提供高清图像质量和超快速扫描速度；同时iPatient关怀式设计理念能够提供以患者为中心的舒适体验。
|Magnet 重量
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|开放式扫描孔直径
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|最大视野
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|磁场均匀性（55x55x50 cm）
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|50 x 50 x 45 cm 的均匀度
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|HeliumSave 液氦节省技术
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|制冷剂挥发率
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|单轴最大梯度场强
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|单轴最大梯度切换率
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|最大扫描矩阵
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|最高平面内分辨率
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|平行射频发射
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|射频控制
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|独立接收通道数
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|从线圈到重建器的信号链
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|模拟 - 数字转换器 (ADC) 的位置
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|患者扫描孔
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|两端电子管
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|通道两端直径
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|最大承重能力**
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|患者运送系统
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|患者运送系统（可选）
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|无线患者生理同步
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|各种吸音降噪解决方案
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|扫描架安装后总重
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|所需最小占地面积
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|FlexCoverage 后部线圈
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|FlexCoverage 前部线圈（可选）
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|FlexConnect 连接器
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|FlexTrak 桌面
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|FlexCaddy 线圈存储（可选）
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|FlexTrak 患者转运系统（可选）
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|FlexTrak Mammo 乳腺 X 线摄影解决方案（可选）
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|SmartStart
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|SmartSelect
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|SmartExam（可选择）
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|SmartLine（附属包）
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|SmartLink（附属包）
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