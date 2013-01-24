Ingenia 3.0T可以提高影像科医生诊断信心，全新拓展的高级临床应用功能，引领未来磁共振的发展方向。通过业界首创的dStream全数字影像链,Ingenia 3.0T可提供高清图像质量和超快速扫描速度；同时iPatient关怀式设计理念能够提供以患者为中心的舒适体验。