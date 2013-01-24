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Ingenia 全数字磁共振系统

Ingenia 3.0T

全数字磁共振系统

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Ingenia 3.0T可以提高影像科医生诊断信心，全新拓展的高级临床应用功能，引领未来磁共振的发展方向。通过业界首创的dStream全数字影像链,Ingenia 3.0T可提供高清图像质量和超快速扫描速度；同时iPatient关怀式设计理念能够提供以患者为中心的舒适体验。

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规格

Xtend 磁体系统
Xtend 磁体系统
Magnet 重量
  • 4600 kg
开放式扫描孔直径
  • 70 cm
最大视野
  • 55 cm
磁场均匀性（55x55x50 cm）
  • ≤ 5 ppm
50 x 50 x 45 cm 的均匀度
  • ≤ 1.8 ppm
HeliumSave 液氦节省技术
  • （零挥发） 是
制冷剂挥发率
  • 0 l/hr
Xtend 梯度 - 3.0T Omega HP
Xtend 梯度 - 3.0T Omega HP
单轴最大梯度场强
  • 45 mT/m
单轴最大梯度切换率
  • 200 T/m/s
分辨率参数 - 3.0T Omega HP
分辨率参数 - 3.0T Omega HP
最大扫描矩阵
  • 1024（可选 2048）
最高平面内分辨率
  • 5 µm
射频发射
射频发射
平行射频发射
  • MultiTransmit 可用
射频控制
  • 患者自适应。每个来源完全灵活，实时反馈回路
dStream 射频接收
dStream 射频接收
独立接收通道数
  • 独立通道
从线圈到重建器的信号链
  • 从线圈电子设备到连接器的数字信号链
  • 从连接器到磁体的数字信号链
  • 从磁体到重建器的数字信号链
模拟 - 数字转换器 (ADC) 的位置
  • 线圈内部
患者环境
患者环境
患者扫描孔
  • 70 cm
两端电子管
通道两端直径
  • 95 cm
最大承重能力**
  • 250 kg (550 lbs)
患者运送系统
  • FlexTrak
患者运送系统（可选）
  • FlexTrak Mammo
无线患者生理同步
各种吸音降噪解决方案
场地规划
场地规划
扫描架安装后总重
  • ≤ 5800 kg
所需最小占地面积
  • 30 m²
dStream 工作流程 (FlexStream)
dStream 工作流程 (FlexStream)
FlexCoverage 后部线圈
FlexCoverage 前部线圈（可选）
FlexConnect 连接器
FlexTrak 桌面
FlexCaddy 线圈存储（可选）
FlexTrak 患者转运系统（可选）
FlexTrak Mammo 乳腺 X 线摄影解决方案（可选）
SmartAssist 提高效率
SmartAssist 提高效率
SmartStart
SmartSelect
SmartExam（可选择）
SmartLine（附属包）
SmartLink（附属包）
  • * 常规条件下的制冷剂挥发率
  • ** 适用于纵向和横向运动
  • *** 国食药监械（进）字2015第3282757号

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