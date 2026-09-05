外科手术受益于优秀的成像平台

Ingenia MR-OR 的核心是 1.5T 或 3.0T 的 Ingenia MR-OR 扫描仪，可通过 dStream 数字宽带技术提供出色的成像。为肿瘤边缘和关键结构的可视化提供了出色质量的图像。更重要的是，行业领先的梯度线性有助于生成具有高几何精度的图像，以更新神经元导航并抵消脑移位的来源。