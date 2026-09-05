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Ingenia MR-OR
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Ingenia MR-OR术中磁共振解决方案能带来高质量的外科手术。它能帮助用户获得实时导航的手术过程，提高脑肿瘤切除信心。该解决方案具备平滑的手术室/MR室双向同轴转运方案，患者转运时间最短。二期，该方案基于多样的设计还能最大程度保持手术室的工作流程不受干扰。
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FlexTrak OR患者扫描转运床
一拖一术中MR
一拖二术中MR
功能
在手术期间几乎任何时候都能够获取最新、详细的 MR 成像数据
患者从 OR 到邻近房间的 Ingenia MR 扫描仪的快速流线型转移，可让您在手术过程中几乎随时获取最新的 MR 信息。为您在动态 OR 环境中提供临床信心。
创建从 OR 到扫描室的流畅转移
患者转移方案结合 Transmobil 患者转运器和 FlexTrak OR 界面，支持从手术台到 MR 扫描仪的快速直线型转移。转移只需几分钟，所以不会浪费您宝贵的时间。您的患者在整个转移期间都保持在转移板上，以使平稳地搬运患者。在整个术中程序中，FlexTrak OR 始终保持在门的 MR 侧，切勿将无菌边界穿过 OR。
外科手术受益于优秀的成像平台
Ingenia MR-OR 的核心是 1.5T 或 3.0T 的 Ingenia MR-OR 扫描仪，可通过 dStream 数字宽带技术提供出色的成像。为肿瘤边缘和关键结构的可视化提供了出色质量的图像。更重要的是，行业领先的梯度线性有助于生成具有高几何精度的图像，以更新神经元导航并抵消脑移位的来源。
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规格
MRI 系统
射野强度
1.5 和 3.0 T
Xtend 磁体系统
开放式扫描孔直径
70 厘米
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