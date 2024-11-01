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  • 医疗器械名称：彩色超声诊断仪 Diagnostic Ultrasound  System and Transducers
  • 医疗器械生产企业名称：飞利浦（中国）投资有限公司
  • 医疗器械注册证号：国械注进20192060014

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