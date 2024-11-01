Lumify
在您的智能设备上体验优秀的超声图像
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飞利浦Lumify便携式超声诊断仪小巧精致、适用场景广泛，通过Lumify超声系统App应用，可随时随地在安卓手机、平板等智能设备上获取高品质超声影像，为您带来优秀的诊断支持。
特点
- 无缝信息共享
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无缝信息共享
轻松连接 PACS 系统，将患者数据导入电子病历, 通过图像、笔记和电子邮件与同事进行讨论。
无缝信息共享
轻松连接 PACS 系统，将患者数据导入电子病历, 通过图像、笔记和电子邮件与同事进行讨论。
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- 非凡的图像质量
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非凡的图像质量
几十年积累的超声成像优势和创新技术使您能够更快、更准确的做出医疗决策。
非凡的图像质量
几十年积累的超声成像优势和创新技术使您能够更快、更准确的做出医疗决策。
几十年积累的超声成像优势和创新技术使您能够更快、更准确的做出医疗决策。
- 实时技术更新
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实时技术更新
在线的门户网站支持使您能够及时更新解决方案。
实时技术更新
- 医疗器械名称：彩色超声诊断仪 Diagnostic Ultrasound System and Transducers
- 医疗器械生产企业名称：飞利浦（中国）投资有限公司
- 医疗器械注册证号：国械注进20192060014
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