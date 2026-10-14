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重症监护病房需要高质量，信息丰富的超声图像，飞利浦 Sparq 超声系统能将其变得很简单，因此您可以快速轻松地工作，有更多的时间关注患者。
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Product Brochure Philips Sparq Ultrasound system
(1.18 MB)
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简洁模式简化您系统上的控制操作
直观动态的界面让扫描变得轻松
符合人体工程学的设计，使其能轻松用在具有挑战性的环境中
功能
简洁模式简化您系统上的控制操作
为了让扫描变得轻松，Sparq 采用简洁模式，即一键式解决方案，仅展示您常使用的超声功能。
轻松的穿刺指导令操作快速高效
Sparq 能够使许多穿刺变得简单。穿刺针可视化技术可更好地显示穿刺针，而不用降低周围的图像质量。L12-4 和 C6-2 探头有中心线标记，使平面外穿刺变得更容易。屏幕上的网格和深度标记，可提供对目标距离和深度的估算。
符合人体工程学的设计，使其能轻松用在颇具挑战性的环境中
Sparq 可调节高度，关节臂上承载 17 英寸的超大显示器。这使其容易适合在各种颇具挑战性的临床环境中。Sparq 还设计有用来管理电缆的电缆收集器。另外，其占地面积小，有很强的移动性。您可以使用条码扫描仪（选件），从您医院产生的条码中获得患者信息，提高效率和减少数据输入错误。
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国食药监械（进）字2013第3230207号
Philips - Sparq 超声系统 - 飞利浦