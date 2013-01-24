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ClearVue550 彩色超声诊断系统

ClearVue550

彩色超声诊断系统

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飞利浦ClearVue 550超声系统采用了经典的设计，无疑是飞利浦的一个标志性产品。Active Array技术提供了高品质的图像质量，以增强诊断信心。实用的功能简单易操作。

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产品展示

特点
模块化设计

模块化设计增强了操作性能和可靠性

本系统经典的设计旨在降低系统的复杂性。模块化的设计意味着增强了轻质量推车的操作性能、可靠性和可持续发展，增强了便携性和可操作性。便捷的操作性能和增值服务，旨在帮助您保持在良好状态运行。
应用范围

应用范围适用于您的各种临床病例

配合不同探头，可用于腹部、小器官（甲状腺、乳腺、睾丸），心脏，腔内（经阴道，经直肠），外周血管的超声检查。
高效节能 || A green product

高效节能，有助于降低成本

飞利浦的可持续发展全面关注改善个人的健康状况，提高居民社区的福利设施。该系统高效节能，功耗低，有助于节省能源成本。该系统散热少，极其适合用于较小空间，同时降低了冷却成本。
SonoCT || Superb image quality

SonoCT技术可以实现多角度实时复合成像

SonoCT成像使用声束偏转技术，获取不同视觉角度产生的断层成像，并进行实时的复合。
Active Array 技术

Active Array技术用于提高图像质量

我们的Active Array将关键的成像集成到探头上，用以在一个高性能的、轻量、可靠的系统中提供高品质的图像质量。
XRES

XRES技术减少伪影

XRES适应性图像处理减少伪像并改进了组织边界清晰度。

ClearVue 让一切变得简单

 

ClearVue 550 可提供先进的飞利浦自动化、程序指导，帮您灵活选择所需的图像质量，还可提供 iSCAN 一键自动化和 SmartExam 协议等功能。我们可以提供工作流程改进和易于使用的可定制报告模板，包括简单查询数据输入字段。

稳定高效的整机系统
美观而坚固的设计可在具有挑战性的环境中保证重要的可靠性。ClearVue 为您保证每一天的可靠运行。

全面的临床解决方案
ClearVue 系列可提供工作流程强化功能以及一系列跨临床学科的功能，包括常规成像、腹部、血管、肌肉骨骼、小器官、妇产科和心脏检查。

全新的整机精品配置

ClearVue 系列的所有产品都共享一个高级处理平台，以应对大批量实时扫描，保证卓越的图像质量。与以前的 ClearVue 产品相比，新 ClearVue 系列的软硬件和应用都得到重大改进，耐用性达到前所未有的高度。

系统可升级扩展功能
ClearVue 采用直观的扫描界面，使用简单容易上手，不仅如此，还可以轻松升级，加入更多临床功能和探头，让您的系统随着您的发展不断演进。

全方位支持您

教育

及时了解最新的临床程序和技术

 

 

 

学习中心

Philips Ultrasound system customer services

客户服务

有我们管理照看您的系统，您便可以专注工作，以更低成本为更多患者提供更好的医疗服务。

 

服务协议

Financial solutions from Philips medical capital

财务解决方案

专为医疗保健机构定制的创新财务解决方案

 

 

 

飞利浦医疗投资

  • 苏食药监械（准）字2013第2230116号（更2013-159）

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