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IntelliVue MX800 是飞利浦旗下首个结合了患者监护和临床信息平台的患者护理解决方案。
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监护仪整合集成PC(iPC)云平台，提供了直观界面视图
分而不离，以便获取最新信息
使用便捷，省时省力
功能
监护仪整合集成PC(iPC)云平台，提供了直观界面视图
IntelliVue MX800 患者监护仪整合集成PC(iPC)云平台，目的是让您可以在床旁直观清楚地查看患者状态和相关临床信息。该监护仪可以发送和接收各种模态下的患者信息，以便作出明智的床旁护理决策。
分而不离，以便获取最新信息
监护仪和集成PC(iPC)云平台同步运行，但相互独立。您可以在床旁通过医院内部网或电脑应用程序快速、便捷地获取信息，同时还能保持患者生命体征监护和临床警报功能。
平滑的表面设计有助于感染控制方案实施
IntelliVue MX800 表面平滑，接缝数量少，便于清洁，因此有助于感染控制方案的实施。
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免责声明
医疗器械名称：病人监护仪 Patient Monitor
医疗器械注册人/生产企业名称：Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH 飞利浦医疗系统伯布林根有限公司
医疗器械注册证号：国械注进20163213268
广告批准文号：沪械广审(文)第 211227-05712 号
禁忌内容或者注意事项详见说明书