监护仪整合集成PC(iPC)云平台，提供了直观界面视图

IntelliVue MX800 患者监护仪整合集成PC(iPC)云平台，目的是让您可以在床旁直观清楚地查看患者状态和相关临床信息。该监护仪可以发送和接收各种模态下的患者信息，以便作出明智的床旁护理决策。