临床决策支持加强患者护理

多种信息决策支持工具及应用使临床医生可通过多种途径加强对患者的诊疗。使用高级事件监测功能 (Advanced Event Surveillance) 建立事件触发组，有益于辨识患者状况的细微变化或使用 ProtocolWatch 进行脓毒血症筛查。