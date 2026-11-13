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飞利浦 IntelliVue MX700 床旁病人监护仪提供患者生命体征的实时扩展视图。集成PC(iPC)云平台从医院内网及应用程序带来大量临床相关信息。
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集成PC(iPC)云平台
15"宽屏为您传递更多信息
IntelliVue 家族成员之一，物超所值
功能
集成PC(iPC)云平台
使用带集成PC(iPC)云平台的扩展界面获得患者信息，信息来源包括飞利浦 IntelliSpace 重症及麻醉临床信息管理软件(ICCA)、放射科影像归档及传输系统(PACS)、心血管信息系统 (CVIS) 以及来自其它系统的临床信息学解决方案。
临床决策支持加强患者护理
多种信息决策支持工具及应用使临床医生可通过多种途径加强对患者的诊疗。使用高级事件监测功能 (Advanced Event Surveillance) 建立事件触发组，有益于辨识患者状况的细微变化或使用 ProtocolWatch 进行脓毒血症筛查。
平滑表面，便于清洁
平滑表面，便于清洁
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免责声明
¹有关获准使用的清洁剂的详细列表，请参阅MX700患者监护仪使用说明。
医疗器械名称：病人监护仪 Patient Monitor
医疗器械生产企业名称：Philips Medical Systems Boeblingen GmbH飞利浦医疗系统伯布林根有限公司
医疗器械注册证号：国械注进20163073268
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禁忌内容或者注意事项详见说明书
Philips - IntelliVue MX700 病人监护仪 床旁病人监护仪 - 飞利浦