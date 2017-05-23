多种连结选项，帮助充分利用 EMR

IntelliVue MX400 支持与临床信息系统共享数据，帮助你您建设完善的电子病历 (EMR),提高您的投资回报。同时，它还可以连接病床设备与您选择的电子病历 (EMR) 解决方案，帮助您削减成本，简化工作。使用可选型飞利浦 IntelliBridge 设备界面**，您无需使用独立的设备集线器和数据整合服务器，从而削减成本，简化工作。