IntelliVue MX400
便携式 / 床旁病人监护仪
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IntelliVue MX400 结构紧凑，传输效率高，能够提供强大的监护功能。全面的患者信息一目了然，在同时监护多位患者且需要重点监护个别患者时，直观界面界面的优势尤其明显。
特点
- 9" 宽屏触摸屏幕
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9" 宽屏触摸屏幕，清晰显示，让您快速了解信息
通过 9" 宽屏触摸屏幕，可快速了解您所需要的信息。新界面简单易用，与您已有的 IntelliVue 监护仪非常相似，所以不会让您觉得陌生，可大大削减设备培训时间，让您有更多的时间来护理患者。
通过 9" 宽屏触摸屏幕，可快速了解您所需要的信息。新界面简单易用，与您已有的 IntelliVue 监护仪非常相似，所以不会让您觉得陌生，可大大削减设备培训时间，让您有更多的时间来护理患者。
通过 9" 宽屏触摸屏幕，可快速了解您所需要的信息。新界面简单易用，与您已有的 IntelliVue 监护仪非常相似，所以不会让您觉得陌生，可大大削减设备培训时间，让您有更多的时间来护理患者。
- 背景光调节
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智能光控技术营造静谧休息环境，避免光污染
该显示器自带背景光感应器, 能够根据外界环境的变化自动调节屏幕亮度，同时实现用户在任何照明环境下阅读数据。IntelliVue MX400患者监护仪的智能光控技术成为新生儿重症监护仪选择其作为卓越解决方案的一大原因，并支持新生儿病房生长发育关护模型*实现更大的目标。
该显示器自带背景光感应器, 能够根据外界环境的变化自动调节屏幕亮度，同时实现用户在任何照明环境下阅读数据。IntelliVue MX400患者监护仪的智能光控技术成为新生儿重症监护仪选择其作为卓越解决方案的一大原因，并支持新生儿病房生长发育关护模型*实现更大的目标。
该显示器自带背景光感应器, 能够根据外界环境的变化自动调节屏幕亮度，同时实现用户在任何照明环境下阅读数据。IntelliVue MX400患者监护仪的智能光控技术成为新生儿重症监护仪选择其作为卓越解决方案的一大原因，并支持新生儿病房生长发育关护模型*实现更大的目标。
- 连接选项
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多种连结选项，帮助充分利用 EMR
IntelliVue MX400 支持与临床信息系统共享数据，帮助你您建设完善的电子病历 (EMR),提高您的投资回报。同时，它还可以连接病床设备与您选择的电子病历 (EMR) 解决方案，帮助您削减成本，简化工作。使用可选型飞利浦 IntelliBridge 设备界面**，您无需使用独立的设备集线器和数据整合服务器，从而削减成本，简化工作。
IntelliVue MX400 支持与临床信息系统共享数据，帮助你您建设完善的电子病历 (EMR),提高您的投资回报。同时，它还可以连接病床设备与您选择的电子病历 (EMR) 解决方案，帮助您削减成本，简化工作。使用可选型飞利浦 IntelliBridge 设备界面**，您无需使用独立的设备集线器和数据整合服务器，从而削减成本，简化工作。
IntelliVue MX400 支持与临床信息系统共享数据，帮助你您建设完善的电子病历 (EMR),提高您的投资回报。同时，它还可以连接病床设备与您选择的电子病历 (EMR) 解决方案，帮助您削减成本，简化工作。使用可选型飞利浦 IntelliBridge 设备界面**，您无需使用独立的设备集线器和数据整合服务器，从而削减成本，简化工作。
- 先进的临床解决方案
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通过先进的临床解决方案来汇总和呈现数据
IntelliVue MX400 监护仪内置先进的临床解决方案，支持汇总并呈现复杂的临床数据及其关联关系。单一界面直观显示多种信息流。
IntelliVue MX400 监护仪内置先进的临床解决方案，支持汇总并呈现复杂的临床数据及其关联关系。单一界面直观显示多种信息流。
IntelliVue MX400 监护仪内置先进的临床解决方案，支持汇总并呈现复杂的临床数据及其关联关系。单一界面直观显示多种信息流。
- 先进的选项
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高级选项有助于实现工作流程的监控
只需一眨眼的功夫就能适应如今的工作流程。如患者的病情紧急程度变化，可以调整 IntelliVue MX400 以覆盖最关键的护理监测要求。它支持飞利浦多测量模块（MMS）、IntelliVue X2 模块和多测量服务器扩展模块（MMSE）。监控器的设计旨在简化临床工作流程。
只需一眨眼的功夫就能适应如今的工作流程。如患者的病情紧急程度变化，可以调整 IntelliVue MX400 以覆盖最关键的护理监测要求。它支持飞利浦多测量模块（MMS）、IntelliVue X2 模块和多测量服务器扩展模块（MMSE）。监控器的设计旨在简化临床工作流程。
只需一眨眼的功夫就能适应如今的工作流程。如患者的病情紧急程度变化，可以调整 IntelliVue MX400 以覆盖最关键的护理监测要求。它支持飞利浦多测量模块（MMS）、IntelliVue X2 模块和多测量服务器扩展模块（MMSE）。监控器的设计旨在简化临床工作流程。
- 便携式设计
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便携式设计可监控移动过程中的患者
多样化的急诊护理领域，包括急诊室、手术室和外科中心，管理源源不断的病人。IntelliVue MX400 自带手柄，由电池供电，完全能够应付频繁的院内搬运——设计小巧，即使在工作的同时也可以随意搬运。
多样化的急诊护理领域，包括急诊室、手术室和外科中心，管理源源不断的病人。IntelliVue MX400 自带手柄，由电池供电，完全能够应付频繁的院内搬运——设计小巧，即使在工作的同时也可以随意搬运。
多样化的急诊护理领域，包括急诊室、手术室和外科中心，管理源源不断的病人。IntelliVue MX400 自带手柄，由电池供电，完全能够应付频繁的院内搬运——设计小巧，即使在工作的同时也可以随意搬运。
- 9" 宽屏触摸屏幕
- 背景光调节
- 连接选项
- 先进的临床解决方案
- *Altimer, L. & Phillips, R. (2013) 新生儿综合发育关护模式:家庭中心发育关护模式的七大新生儿保护核心措施。NAINR:13(1):9-22
- **需要使用 IntelliBridge 接口。有关设备兼容性，详见最新版的 IntelliBridge EC10 外部装置兼容表。
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